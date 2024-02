Le froid hivernal n’arrête pas les ornithologues amateurs

Ce ne sont pas les froids hivernaux de la Saskatchewan qui sauront arrêter les ornithologues amateurs. La saison hivernale d'observation des oiseaux a même été très active, se réjouit le responsable des excursions ornithologiques pour Living Sky Wildlife Rehabilitation à Saskatoon, Stan Shadick.

Selon lui, la province serait l'un des meilleurs endroits au monde pour trouver de nombreux oiseaux nordiques, notamment le harfang des neiges et la pie-grièche grise.

Des animaux qui peuvent fasciner, mais qui peuvent aussi avoir une valeur économique grâce notamment à l'écotourisme, souligne M. Shadick. Ce dernier aimerait d'ailleurs que le gouvernement provincial leur accorde davantage d'attention.

Rachel Ling observe et photographie les oiseaux depuis maintenant quatre ans. Cette habitante de Regina constate d'ailleurs le grand intérêt pour l'ornithologie dans la province.

Il y a plein, plein de monde qui observe les oiseaux , indique Mme Ling. Quand je vais au parc Wascana, à Regina, [...] il y a toujours des amateurs d'oiseaux qui les observent avec des jumelles ou qui les photographient [été comme hiver].

Ouvrir en mode plein écran La Saskatchewan offre une grande variété d'oiseaux à observer en hiver, estime la coordonnatrice de Bird Friendly Regina. Photo : Fournie par Rachel Ling

Je crois que la Saskatchewan est un endroit très riche en faunes. Il y a toutes sortes d'oiseaux , estime Rachel Ling.

Même son de cloche du côté de la coordinatrice de l'organisme Bird Friendly Regina, Angela Tremka.

[En hiver,] nous pouvons voir toutes sortes d'oiseaux, des mésanges aux pics, explique-t-elle. Nous avons quelques espèces différentes de pinsons [...], des moineaux domestiques et des juncos aux yeux sombres.

Ouvrir en mode plein écran Un pygargue à queue blanche posé sur une branche en Saskatchewan. Photo : Fournie par Rachel Ling

Le rendez-vous annuel du Grand dénombrement des oiseaux de février, un événement mondial, est d'ailleurs prévu du 16 au 19 février.

Il s'agit d'observer et de compter le plus grand nombre d'oiseaux possible, puis de faire part de ses observations à birdcount.org, précise Angela Tremka. Chaque liste de contrôle soumise permet aux chercheurs d'en savoir plus sur l'état des oiseaux et sur les moyens de les protéger.

Bien que les températures plus chaudes que la normale de cet hiver aient pu plaire à certains Saskatchewanais, Mme Tremka craint qu'elles puissent avoir des répercussions négatives sur les activités des oiseaux.

La migration commence plus tôt. Tous les oiseaux s'envolent vers la Saskatchewan et, par exemple, ils cherchent des insectes, explique-t-elle. Les insectes ne sont pas encore sortis [...], ce qui pourrait entraîner des troubles importants parmi toutes les populations d'oiseaux.

Avec les informations de Parastoo Dokouhaki