Incendie mortel à Victoriaville

Un incendie qui a coûté la vie à une dame de 70 ans s'est déclaré au cours de la nuit de mercredi à jeudi à Victoriaville.

Les services d'urgence ont été contactés pour se rendre dans un immeuble à logement de la rue Notre-Dame Ouest sous les coups de 1 h.

Tous les autres résidents ont pu évacuer l'immeuble de 12 logements. Ils ont tous été relocalisés.

Quant à la victime, elle a été retrouvée inconsciente pendant l'évacuation des locataires. Elle a été transportée à l'hôpital où sa mort a été constatée.

Un technicien en scène d'incendie et des enquêteurs sont sur place afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances de l'incendie.