Jimmy Bouchard presse Québec d’obliger le lavage des embarcations nautiques

Le conseiller municipal du secteur de Lac-Kénogami, Jimmy Bouchard, presse Québec d’aménager un réseau de stations de lavage d’embarcations nautiques sur son territoire.

Celui qui est aussi président de la Commission du développement durable et de l’environnement à Saguenay croit que cette pratique devrait même devenir obligatoire pour les plaisanciers. Elle permettrait de protéger les plans d’eau en éliminant les espèces envahissantes qui collent à la coque et qui se propagent d’une étendue d’eau à l’autre.

Je pense qu’on peut faire plus et aller plus loin.