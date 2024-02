La Nouvelle-Écosse désigne 15 nouveaux parcs provinciaux et en agrandit deux autres dans le cadre de son plan pour protéger davantage de ses écosystèmes.

Les zones nouvellement désignées couvrent environ 1150 hectares de terres, et contribuent à l'objectif de la province de protéger 20 % des terres et des eaux de la Nouvelle-Écosse d'ici 2030.

Elles sont protégées pour leur valeur patrimoniale naturelle et culturelle pour les générations à venir , dit Sandra Fraser, une agente de promotion des parcs au ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables.

La province compte désormais 128 parcs provinciaux, ce qui la place à plus de la moitié de son engagement d'avoir 205 parcs.

Des vagues majeures ont frappé la côte de Herring Cove en septembre 2020 lors du passage de Teddy. Herring Cove est l'un des nouveaux parcs provinciaux désignés par le gouvernement.

Le plan des parcs provinciaux et des zones protégées a été publié en 2013 dans le but de mettre à jour le réseau de parcs de la Nouvelle-Écosse pour assurer et renforcer son succès à long terme . L’objectif était aussi de combler les lacunes en matière de protection et de collaborer avec les communautés mi'kmaq.

Le plan recommandait aussi de moderniser la Loi sur les parcs provinciaux et les règlements associés pour assurer la protection des valeurs patrimoniales .

Raymond Plourde, qui est coordonnateur de la nature sauvage au Centre d'action écologique d’Halifax, avait hâte que ces parcs se concrétisent.

Pour Raymond Plourde, ces nouveaux parcs sont une bonne nouvelle, mais il faut maintenant les protéger.

Ils ont été proposés en 2013, ç’a donc pris un certain temps, 11 ans, mais nous sommes très heureux qu’ils y soient enfin arrivés , dit-il

Par contre, il s'inquiète du niveau de protection qui leur est accordé en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

Malheureusement, ils ne peuvent pas tenir compte de nos objectifs provinciaux de 20 % lorsqu'ils se rapportent aux organismes nationaux et internationaux parce que la loi sur les parcs provinciaux est encore trop faible , ajoute-t-il.

La présidente du comité de la plage de Mabou-Ouest pense la même chose. Nadine Hunt affirme que les désignations ne suffisent pas à véritablement protéger les terres et elle donne l’exemple d'un parc du Cap-Breton.

Le parc provincial de la plage de Mabou-Ouest est un parc environnemental naturel, et ce, depuis 2001 , rappelle-t-elle. Et pourtant, à deux reprises en 2017 et en 2023, nous avons été soumis à une société privée qui essayait de mettre la main sur ça, soit en achetant, soit en louant une partie de notre parc.

Il y a eu deux propositions pour construire un parcours de golf de 18 trous dans la région de Mabou. La première tentative a été rejetée en 2018. Et en 2023, le gouvernement provincial a dit non à la deuxième offre pour un terrain de golf.

Le parc provincial de la plage de Mabou-Ouest est situé au sud d'Inverness, en Nouvelle-Écosse, sur l'île du Cap-Breton.

Nadine Hunt déplore que la Loi sur les parcs provinciaux, qui n'a pas été révisée depuis 1989, offre une trop grande marge de manœuvre aux promoteurs pour présenter des demandes.

Nous avons vraiment hâte de modifier la Loi sur les parcs provinciaux afin que de tels aménagements majeurs, qui perturbent totalement l'environnement naturel, ne puissent pas avoir lieu , dit-elle.

Il y a toujours un doute tenace au fond de notre esprit. On se demande quand quelqu'un va venir et essayer d'en prendre une part.

Le parc provincial de Five Islands en Nouvelle-Écosse sera agrandi.

Erin Lynch, la conseillère en communications au ministère, explique que la loi désigne les parcs et indique déjà ce qui peut y être fait.

Le ministère conclut des ententes avec certains organismes pour leur permettre d’aménager des infrastructures telles que des sentiers , dit-elle. Par contre, la loi et la réglementation actuelles ne permettent pas de développements à grande échelle.

Nadine Hunt et Raymond Plourde voudraient que cette loi aille beaucoup plus loin dans la protection des parcs provinciaux contre le développement.

Ce que nous voyons, ce sont des zones désignées dans le cadre d’un plan et des engagements reconnus dans leur communiqué de presse , explique Raymond Plourde.

Mais le réel engagement se fera au niveau politique, lorsque la loi sera renforcée.