Entente historique : des Innus veulent empêcher François Legault d’entrer à Pessamit

Quelques Innus ont installé un barrage à l'entrée principale de Pessamit pour empêcher les personnes non autochtones d'entrer dans la communauté. Ils prévoient bloquer l'accès à François Legault et aux différents dirigeants qui doivent se rendre sur le territoire jeudi pour signer cette entente qualifiée d'historique. Les manifestants exigent du conseil de bande la soumission d'un référendum sur cette entente, puisqu'ils jugent que les membres de la communauté n'ont pas été assez consultés dans ce dossier.

Le premier ministre du Québec, François Legault, et le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, seront à Pessamit jeudi pour signer une entente avec les Innus. La communauté devrait recevoir quelque 45 M$ en vertu de cette entente afin de créer un fonds de développement social.

L'arrivée du premier ministre sur le territoire est prévue vers midi. Il sera en compagnie des députés caquistes de la région Yves Montigny et Kateri Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi et responsable de la Côte-Nord, ainsi que du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière.

Ils doivent rencontrer la cheffe de Pessamit, Marielle Vachon, vers 12 h 30. Cette rencontre sera interdite aux médias.

Une cérémonie de signature d'entente est prévue vers 13 h 30 avec le reste de la communauté.

Réconciliation majeure pour les Innus

Cette signature s'inscrit dans un processus de réconciliation.

Les membres de la communauté déplorent ne jamais avoir été consultés lors de la construction des barrages hydroélectriques sur leur territoire, le Nitassinan, qui compte 16 centrales électriques et 13 barrages.

L'argent qui sera versé à Pessamit servira notamment à la création de logements. La communauté, qui compte un peu plus de 2000 personnes, n'a qu'environ 1000 logements sur son territoire, ce qui est trop peu selon la cheffe, Marielle Vachon.

Avec cette entente, Québec tire aussi son épingle du jeu. Pessamit devrait mettre en suspens la poursuite de 500 M$ intenté contre le gouvernement.

Le partenariat permettra également à Hydro-Québec de discuter de projets potentiels sur le territoire, pour éventuellement faire bondir sa production d'électricité.

Les détails de l'entente qui devrait être signée jeudi n'ont pas encore été révélés publiquement.

Manque des transparence, disent des manifestants

Plusieurs membres de la communauté ont d'ailleurs exprimé mercredi qu'ils n'étaient tout simplement pas au courant de cette entente et auraient préféré plus de transparence de la part du conseil de bande.

Jeudi matin, des manifestants filtrent les entrées dans la communauté. Ils laissent entrer seulement les personnes autochtones ou encore des camionneurs faisant la livraison de marchandises essentielles.

L'équipe de Radio-Canada n'a pas été en mesure d'entrer à Pessamit pour l'instant.

