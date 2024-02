Un camion semi-remorque termine sa course dans un immeuble

Un accident est survenu à Sherbrooke au coin des rues Galt Ouest et Cabana.

Un camion lourd a percuté un immeuble à logements situé sur la rue Galt Ouest. Selon les premières constations faites par la police, le conducteur du semi-remorque n'aurait pas fait son arrêt obligatoire. Avant de terminer sa course dans le bâtiment, le conducteur a percuté une voiture. La conductrice de cette dernière a été transportée à l'hôpital. Un résident raconte qu'il a été tiré du lit lorsque l'impact est survenu. On s’est réveillé avec un gros boom et j’ai regardé par la fenêtre. J’ai fait le saut en voyant qu’il y avait un camion dans l’immeuble!

Une autre résidente, Nadia Curadeau, explique que les locataires ont été évacués en raison des risques d'émanations d'essence. Elle aussi a été réveillée par l'impact. L'immeuble a été secoué [par la collision]. On pensait que c'était un tremblement de terre ou une explosion.

Plus de détails à venir