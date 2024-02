Harcèlement au travail : la Saskatchewan parmi les pires provinces, selon une étude

Selon Statistique Canada, près d'une femme sur deux et plus et plus d'un tiers des hommes qui ont répondu à une récente étude affirment qu’ils ont été harcelés ou agressés sexuellement dans leur lieu de travail.

Selon les données de l'étude qui ont été publiées mardi, 43,8 % des travailleurs saskatchewanais indiquent qu'ils ont été victimes de harcèlement dans leur lieu de travail à un moment donné.

De plus, 30,9 % des répondants de la Saskatchewan affirment avoir été harcelés au travail au cours des 12 mois précédant l'enquête. Ce chiffre classe la Saskatchewan au dernier rang par rapport aux autres provinces pour ce segment de l'enquête.

Ces résultats positionnent la Saskatchewan au troisième rang des pires résultats au pays, derrière l'Alberta et la Colombie-Britannique.

La coordinatrice de l'éducation publique et de la sensibilisation au centre d'aide Regina Sexual Assault Centre, Chantelle Priel, affirme que l'organisme a constaté des tendances similaires depuis longtemps.

Le fait de voir à quel point les chiffres de cette enquête sont élevés [est], bien sûr, dévastateur, mais pas surprenant quand on sait qu'on a un problème sur les bras [en Saskatchewan] , dit-elle.

Statistique Canada indique aussi que le harcèlement au travail touche davantage les groupes marginalisés, tels que les personnes handicapées, les femmes et les Autochtones.

Selon Mme Priel, ce problème découle de formes de discrimination.

Nous pouvons voir comment des croyances telles que le racisme, le sexisme et l'homophobie se manifestent dans la société, et créent [...] des microagressions, la forme la plus courante de discrimination fondée sur le sexe, dit-elle.

Theresa Sokyrka, une auteure-compositrice-interprète de Saskatoon s'est fait connaître après avoir été finaliste de l'émission de télé-réalité Canadian Idol.

Elle raconte qu'elle a été victime de harcèlement au travail alors qu'elle était serveuse dans un restaurant local.

Plus je vieillis, plus je réalise à quel point je n'étais pas en sécurité dans de nombreuses situations , affirme Theresa Sokyrka. Je suis même étonnée de m'en être sortie indemne, quand je pense à certaines situations que j'ai vécues.

Dans un courriel, le ministère des Relations du travail et de la sécurité au travail de la Saskatchewan a affirmé que toute forme de harcèlement au travail est inacceptable .

Au cours des dernières années, des dispositions supplémentaires ont été introduites pour aider à créer des lieux de travail plus sains et plus sûrs , indique-t-il.

En mai 2023, le gouvernement provincial a modifié les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, afin d'obliger tous les employeurs à élaborer une politique de prévention de la violence et à enquêter sur des incidents violents.

Selon ces changements, les employeurs saskatchewanais ont jusqu'au 17 mai 2024 pour créer et mettre en œuvre leurs politiques.

La coordinatrice de l'éducation au YWCA de Regina, Cecilia Rands, explique qu'en 2021, l'organisme a lancé un programme pour lutter contre le harcèlement et la violence.

Selon Mme Rands, ce programme permet aux citoyens le pouvoir de prendre position.

Nous voulons en quelque sorte arrêter le problème avant qu'il ne commence. Plutôt que d'essayer de réagir, nous essayons d'être proactifs , affirme Cecilia Rands.

Avec les informations de Shlok Talati