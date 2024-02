Des intempéries perturbent des services publics à l’Île-du-Prince-Édouard

Les chutes de neige de la nuit dernière et la poudrerie jeudi matin perturbent les services publics dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.

L’ouverture des bureaux gouvernementaux dans cette région est retardée.

Des écoles sont fermées, dont les francophones Saint-Augustin, François-Buote et La-Belle-Cloche. D’autres ouvrent plus tard que d'habitude, dont les écoles Évangéline et Pierre-Chiasson ainsi que l’École-sur-Mer.

L’Île-du-Prince-Édouard a échappé à la tempête qui s’est abattue sur la Nouvelle-Écosse mercredi, mais elle a reçu des averses de neige tard mercredi soir qui se poursuivent jeudi matin. Les vents créent de la poudrerie et des amoncellements de neige par endroits.

Les vents devraient se calmer durant l’après-midi, selon la météorologue Tina Simpkin, de CBC . Les conditions routières sont vraisemblablement difficiles, selon elle.

Publicité

Des averses de neige pouvant donner une accumulation supplémentaire d’environ 2 cm vont se poursuivre durant la journée, ajoute Mme Simpkin.

Les services de déneigement des comtés de Queens et Kings rapportent que la visibilité est passable et que les routes sont partiellement couvertes de neige.