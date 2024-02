La structure d'inspiration japonaise de l'ancien hôtel Travelodge de l'avenue Carling a disparu à la surprise générale, suscitant la consternation de certains élus de la Ville d'Ottawa. Toutefois, le promoteur du projet promet qu'une structure dans le même esprit s'élèvera des décombres de l’ancien édifice.

Le pavillon de l'ancien hôtel Travelodge, construit en complément de ce qui était alors le Talisman Motor Inn, était inscrit au registre du patrimoine d'Ottawa. Il était également connu sous le nom de Japanese steakhouse et parfois sous celui de cabane Tiki , car son sous-sol abritait autrefois un bar Tiki populaire (établissement à décoration exotique qui sert des cocktails élaborés), le Beachcomber Room.

Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington, a déclaré n’avoir été informé de la démolition de la structure seulement lundi dernier. Lorsqu'il s'est rendu sur le site, où plusieurs nouveaux immeubles sont en cours de construction, il n'a vu que le squelette en béton de l’ancien hôtel.

Le pavillon est un élément unique et historique qui fait partie de l'histoire de notre ville.

Alors que le personnel de la Ville était au courant de la démolition du pavillon, le conseiller du quartier Rivière aurait voulu que la collectivité soit avisée.

Si la Ville est au courant, il est probablement de son devoir d'en informer la communauté , a confié Riley Brockington. Je ne m'attendais pas à ce que cette structure soit démolie.

Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington (Photo d'archives)

Un point de repère historique

Le Talisman Motor Inn a été conçu par Harold Shenkman et Bill Teron, connus pour avoir contribué au développement de Beaverbrook, la première communauté de Kanata.

Selon un rapport de la Ville, l'auberge originale a été inspirée par leurs voyages au Japon.

Lorsque le conseil municipal a approuvé une modification du règlement de zonage en 2018 pour permettre la construction de tours, les plans prévoyaient le maintien du pavillon japonais comme élément clé .

De fait, un rapport du personnel municipal a souligné sa valeur conceptuelle, historique et contextuelle , le qualifiant de point de repère et de rare exemple d'architecture d'influence japonaise à Ottawa .

Le site de l'ancien pavillon japonais après sa démolition

Malgré sa valeur patrimoniale, le promoteur a fait une demande afin de déplacer le pavillon pour mieux accommoder les structures de stationnement , selon la Ville et pour l'intégrer à un jardin japonais prévu sur le site.

Les premières versions des plans du site montrent deux niveaux de stationnement souterrain sous le pavillon.

Le promoteur a informé l'administration municipale que le pavillon était en mauvais état et ne pouvait plus être déplacé. Il a donc proposé de le reconstruire dans le cadre du projet , a indiqué Lesley Collins, responsable du programme de planification du patrimoine de la Ville, dans une déclaration transmise par courriel. Le personnel a accepté cette approche.

Reconstruire dans le même esprit

Malgré la grogne suscitée par cette démolition, le directeur financier et coprésident du promoteur Holloway Lodging Corporation, Tom Casey, a déclaré qu'il était désormais prévu de reconstruire le pavillon dans le même esprit et au même endroit, dans le cadre de la conception de notre projet Talisman .

Je suis persuadé que la communauté sera ravie du produit final du tout nouveau Talisman, qui comprendra cinq belles tours avec plus de 1000 logements locatifs, de nombreux équipements pour les locataires, un parc et, bien sûr, un pavillon de style japonais , a-t-il indiqué par courriel.

Tom Casey n'a pas répondu à la question de savoir si des matériaux originaux seraient utilisés dans le pavillon reconstruit.

Selon le conseiller Riley Brockington, la plupart des matériaux semblent avoir disparu. Il craint que le nouveau plan ne porte atteinte au caractère patrimonial du pavillon.

Le personnel de la Ville doit mieux communiquer ses ententes avec le public , a-t-il ajouté.

Une erreur interne

Compte tenu de l'inscription du pavillon au registre du patrimoine, la loi exige un préavis de 60 jours au conseil municipal avant la démolition. Toutefois, cela n'a pas eu lieu avant que la Ville ne délivre son permis de démolition, selon la responsable du programme de planification du patrimoine.

L’administration municipale a examiné la demande de permis et, compte tenu de son implication dans le processus au cours des six dernières années, il n'y a pas eu d'objection à la démolition proposée et à la construction d'une réplique à la place , a déclaré Lesley Collins.

Le porte-parole de Patrimoine Ottawa, David Flemming, a qualifié le pavillon de bâtiment emblématique et se dit très déçu de le voir disparaître.

Je me souviens de l'époque où le comité de planification et le conseil municipal en ont été saisis. Ils ont beaucoup insisté pour que le pavillon soit intégré à la nouvelle construction , a confié M. Flemming. Les arguments avancés étaient qu'il s'agissait d'une structure très importante [...], qu'elle mettrait en valeur le nouveau développement et qu'elle devait être préservée, parce qu'elle signifiait beaucoup pour la communauté.