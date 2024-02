L’A220 parmi les meilleurs vendeurs chez Airbus

Les perspectives s'annoncent bonnes chez Airbus pour l’A220, originalement conçu par Bombardier. Devant la demande croissante pour cet appareil moderne et économe en carburant, Airbus a prévu augmenter sa production de 6 unités à 14 unités par mois d’ici 2026 pour répondre à la demande.

À la fin 2023, l’avionneur produisait 10 appareils A220 par mois.

Selon la direction, qui dévoilait jeudi ses résultats financiers pour l’année 2023, sa production de petits avions monocouloir A220 et celle de ses gros-porteurs A350 sont les deux programmes qui connaissent l’accélération la plus rapide dans l’entreprise.

Si bien qu'Airbus a dû multiplier par 2,5 en deux ans ses effectifs chargés de veiller à ses approvisionnements de matériaux et de pièces, affirme le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury.

Au Québec, l’usine de Mirabel, anciennement celle de Bombardier, a livré 68 appareils l’an dernier, un record pour ces installations.

L'appareil conçu au Canada par Bombardier sous le nom de CSeries a été acquis par Airbus en 2017 qui l'a rebaptisé A220. Le gouvernement du Québec est propriétaire à 25 % du programme. Il détient une option de rachat de ses parts qu'il pourra exercer à compter de 2028.

Premier avion civil entièrement conçu dans les années 2000, l’A220 permet aux compagnies aériennes de renouveler leurs flottes avec des appareils à la fine pointe de la technologie, qui consomment moins de carburant et qui émettent moins de CO2.

En décembre 2023, le transporteur allemand Lufthansa en a commandé à lui seul 40 exemplaires.

3:30

En 2023, les ventes d'A220 ont atteint 142 appareils, ce qui porte le carnet de commandes de l’entreprise pour ce modèle à 900 appareils.

Or, malgré tous les efforts d’Airbus pour augmenter sa production, les clients doivent être patients. Les délais de livraison s’étirent actuellement jusqu’à la fin de la décennie pour les avions monocouloirs (dont le A220) et jusqu’en 2028 pour les long-courriers, comme le A320, précise Christian Scherer, patron d'Airbus Avions commerciaux.

C’est la partie difficile aujourd’hui. On a encore des fournisseurs perturbés qui ont de la difficulté à retrouver de la main-d’œuvre qualifiée et qui ont aussi parfois des enjeux d’acheminement de pièces.

En 2023, le chiffre d’affaires d’Airbus a progressé de 11 % pour atteindre 65,4 milliards d’euros (95 G$ CAN). La division Avions commerciaux, qui a progressé de 15 %, a généré près des trois quarts des revenus et 78 % du bénéfice opérationnel de l’entreprise. Les revenus de la division Airbus Hélicoptères ont augmenté de 4 % et ceux d'Airbus Défense et Espace de 2 %.

Le constructeur compte actuellement 8600 commandes dans ses carnets, tous modèles confondus, dont 2094 signées en 2023.

En dépit de difficultés persistantes de sa chaîne d’approvisionnement qui compte 18 000 fournisseurs, Airbus a livré 735 appareils à ses clients en 2023 et prévoit en livrer 800 en 2024, soit l’équivalent du nombre d’appareils livrés en 2018, avant que la pandémie ne bouleverse le secteur de l’aviation.

Ce qui n’a pas empêché l’avionneur européen de déclarer des bénéfices nets de 3,8 milliards d’euros (5,53 G$ CAN) en 2023, soit 11 % de moins que les profits records de 2022. Cette baisse est essentiellement attribuable aux retards de livraison dus aux problèmes d’approvisionnement et au coût plus élevé que prévu des programmes de satellites développés par l’entreprise.

Ouvrir en mode plein écran Des employés travaillent sur un A220-100 à l'usine Airbus de Mirabel, au Québec. Photo : Reuters / Christinne Muschi

Il s'agit d'un résultat remarquable compte tenu de la complexité du contexte opérationnel.

Une situation financière des plus enviable si on la compare à celle de son principal concurrent Boeing, qui a déclaré une perte de 2,2 milliards de dollars en 2023 en raison de problèmes de production et de sécurité avec ses appareils, notamment le Boeing 737 MAX qui a été cloué au sol pendant 20 mois après deux écrasements en 2018 et 2019 qui ont fait 346 morts et plus récemment la perte d’une porte en plein vol.

C’est la cinquième année consécutive que le constructeur américain essuie des pertes à la fin de son exercice financier.

Avec les informations de Agence France-Presse