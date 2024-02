Les ménages devront demander le chèque de 300 $ promis par Blaine Higgs

Le chèque de 300 $ que le premier ministre du Nouveau-Brunswick a promis de donner aux ménages moins nantis ne sera pas automatiquement envoyé.

Les familles admissibles devront demander cette aide, selon le ministère des Finances, ce que Blaine Higgs n’avait pas précisé en annonçant le tout à l’occasion de son discours sur l’état de la province, en janvier.

Nous prévoyons que le processus de demande sera lancé plus tard ce mois-ci , affirme la porte-parole Morgan Bell.

Les chèques suivront dans les semaines suivantes. Plus de détails seront rendus publics dans les prochains jours , ajoute-t-elle.

Le versement d’ici la fin de mars

Le coût de la vie était l’un des thèmes du discours du premier ministre Higgs prononcé le 25 janvier à Fredericton.

Il s'agit d'un paiement unique de 300 $ pour les familles dont le revenu net est inférieur ou égal à 70 000 $, ce qui pourrait bénéficier à près de 250 000 familles pour un coût prévu d'environ 75 millions de dollars , a-t-il annoncé.

Le premier ministre a ajouté que les premiers versements pourraient survenir dès la fin du mois de février, mais qu'ils pourraient s’étendre jusqu’à la fin de l’exercice financier, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars.

Les chefs des partis d'opposition s’interrogent

Les chefs du Parti libéral, Susan Holt, et du Parti vert, David Coon, craignent que moins de familles admissibles que prévu reçoivent le chèque si elles ne savent pas qu’elles doivent le demander.

Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Économiser et moins dépenser pour une aide liée au coût de la vie? , s'interroge Susan Holt.

Entendre maintenant qu'il y a un obstacle, une étape à franchir, pour obtenir l’aide de 300 $, je me demande vraiment pourquoi le gouvernement a pris cette décision , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe du Parti libéral, Susan Holt, et le chef du Parti vert, David Coon, critique le fait que les gens devront demander eux-mêmes l'aide financière promise par le gouvernement. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada

David Coon se demande pourquoi le gouvernement n’utilise pas les déclarations de revenus des contribuables pour déterminer lui-même qui est admissible.

Il y aura des gens qui ne seront pas au courant et qui ne vont pas faire une demande , craint David Coon.

Puisque c’est un programme provincial et non un partenariat avec le gouvernement fédéral, le ministère ne peut pas se servir des déclarations de revenus et les gens devront faire une demande, explique Morgan Bell.

Blaine Higgs a précisé que cette dépense est possible en raison des surplus budgétaires des dernières années et de la réduction de la dette publique qui a entraîné une diminution des intérêts à payer chaque année.

L’an dernier, la province avait versé des paiements uniques de 225 $ aux individus et de 450 $ aux familles à faibles revenus dans les deux cas.