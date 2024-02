Rob Oliphant, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a fait part de sa désapprobation envers la politique du gouvernement concernant la guerre à Gaza, lors d’une conversation téléphonique avec un électeur.

L'appel téléphonique de M. Oliphant au cours duquel il a formulé des critiques a été enregistré à son insu.

Pendant cette conversation du 1er février dernier, M. Oliphant a estimé que supprimer le financement de l'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ou l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) était une mauvaise décision .

Quand j'ai lu que nous suspendions les fonds versés à l'UNRWA – je vais être très clair – c'était pour des raisons politiques. Et je ne parle pas seulement de politique intérieure. Cela concerne nos alliés , a déclaré Oliphant à son interlocuteur.

Je pensais que c'était une mauvaise décision , a-t-il dit.

Le Canada est le deuxième pays au monde à avoir suspendu son financement à l'UNRWA, après les États-Unis. Il l'a fait en réaction à des allégations du gouvernement israélien, selon lesquelles une douzaine de membres du personnel de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du 7 octobre contre Israël.

Immédiatement après, le gouvernement Trudeau a supprimé l’apport canadien à l’UNRWA, soit le 26 janvier, le jour où la Cour internationale de justice a jugé recevable la plainte de l’Afrique de Sud contre Israël pour actes de génocide .

Cela me rend fou

Mon cœur se brise. J’ai le cœur gros, car le seul moyen d’obtenir cette aide là-bas est l’UNRWA , avait-il dit.

Il a également révélé qu'il envisageait de quitter son poste de secrétaire parlementaire auprès de Mme Joly.

J'ai souvent pensé : "Dois-je quitte ce travail? Est-ce que je redeviens député?" , a dit M. Oliphant pendant l’appel.

Le secrétaire parlementaire a déclaré lors de l'appel que, même si les allégations israéliennes sont vraies, il n'est pas d'accord avec la réponse du gouvernement Trudeau.

On n'arrête pas l'aide à Gaza à cause de 12 ou 13 employés sur 13 000. Cela me rend fou , a-t-il dit.

C'est opportuniste, c'est injuste et c'est dénigrer le fonctionnement d'une organisation des Nations unies qui ne fait pas un travail parfait. Il n'existe aucune organisation composée d'êtres humains qui soit parfaite, l'UNRWA a ses défauts. Mais c'est le meilleur que nous ayons pour l'éducation, pour les soins médicaux, pour la nourriture, et toutes ces choses-là.

Ouvrir en mode plein écran Des travailleurs de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) distribuent des rations de farine et d'autres fournitures à des personnes dans un entrepôt de l'UNRWA à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en décembre 2023. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / AFP / MOHAMMED ABED

M. Oliphant a ajouté que si le gouvernement était déterminé à suspendre le financement de l’UNRWA, il aurait dû trouver des moyens de réorienter immédiatement le flux de l’aide.

J'aurais fait les choses complètement différemment. J'aurais immédiatement dit qu’exactement le même montant serait versé à l'aide humanitaire, nous trouverions simplement d'autres moyens de le faire temporairement , a-t-il déclaré.

Notre gouvernement a raté le coche. Nous aurions dû l'annoncer le jour même. Tout cet argent, et plus encore, doit être envoyé à Gaza pour une aide humanitaire instantanée. Nous avons un demi-million de personnes qui souffrent de famine. Nous allons avoir le choléra. Nous allons avoir toutes sortes de choses à Gaza. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat , a déclaré M. Oliphant.

Le député est impliqué depuis longtemps dans le conflit israélo-palestinien. Dans son échange avec l'électeur, il a évoqué ses nombreuses visites dans la région et dans les camps de l'UNRWA, ainsi que son étroite amitié personnelle avec un ancien directeur de l'UNRWA à Gaza, Matthias Schmale.

Je défendrai toujours l'UNRWA. Leur travail au Liban, leur travail en Jordanie, j'y suis allé, j'ai été dans les camps de réfugiés , a-t-il raconté.

J'ai examiné le programme scolaire dont les gens sont devenus fous, disant qu'il est antisémite. Je ne le crois pas. Je pense que l'UNRWA est calomnié chaque jour.

Israël probablement engagé dans une action génocidaire , dit le député

Par ailleurs, le secrétaire parlementaire de Mme Joly a également critiqué le gouvernement Trudeau pour sa position vis-à-vis de la Cour internationale de justice, qui, selon lui, a semé la confusion générale sur la position du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Des enfants pleurent près des dépouilles de proches tués dans les bombardements à Khan Younès, le 4 janvier 2024. Photo : Getty Images / Via AFP

Les déclarations de M. Trudeau et de Mme Joly ont été perçues comme rejetant la démarche sud-africaine et prenant le parti d’Israël.

Je n'aurais pas fait ce que le gouvernement a fait et je leur ai conseillé de ne pas le faire, parce que je savais que cela serait mal compris, et je pense que cela a été compris comme un désaccord avec la plainte de l'Afrique du Sud , a-t-il dit.

Et je dis simplement que personne ne comprendra la nuance de ''cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes d'accord ou en désaccord'' avec cette affaire... Je pense donc que c'était un désastre en matière de communication. Nous devrions simplement dire : ''Nous suivons l'affaire.''

Le député a déclaré qu'Israël est probablement engagé dans une action génocidaire .

Est-ce que je crois qu'il y a une activité génocidaire de la part d'Israël? a-t-il dit lors de l'appel. Probablement oui, d'après ce que j'ai vu.

M. Oliphant a souligné qu'il n'était pas un expert juridique et qu'il donnait son propre point de vue, plutôt que celui du gouvernement.

D'après un reportage d'Evan Dyer à CBC