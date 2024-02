Projet résidentiel Holliday : le promoteur envisage de réduire le nombre de terrains

Des citoyens de Sept-Îles ont fait part de leurs préoccupations au sujet du plan actuel du projet immobilier du parc Holliday lors d'une assemblée de consultation publique mercredi soir. Ils souhaitent notamment préserver les espaces boisés ainsi que l'accès aux sentiers. Le promoteur n'écarte pas l'idée de réduire le nombre de terrains au projet.

Durant cette consultation, la mairesse suppléante, Charlotte Audet, et la directrice du service de l'urbanisme, Marie-Claude Dubé, ont présenté l'amendement au plan d'urbanisme de la Ville, qui inclut depuis janvier un plan spécifique pour le secteur Holliday.

Elles ont aussi échangé pendant un peu moins d'une heure avec les citoyens.

Plus tôt cette semaine, la Ville de Sept-Îles avait présenté ses conditions pour le projet résidentiel et approuvé la phase 1 du projet.

À long terme, le projet immobilier du parc Holliday prévoit la construction de 400 logements, majoritairement des maisons unifamiliales, sur 20 ans. Les coûts de construction sont estimés à plus de 12,8 M$.

La mairesse suppléante a rapporté mercredi soir les préoccupations des citoyens. Les gens ont sensiblement, depuis le départ, un peu les mêmes préoccupations. C'est sûr que l'aspect de maintenir des espaces boisés, d'avoir accès aux sentiers, d'avoir des espaces boisés qui respectent l'environnement des milieux de vie de qualité.

Pour ce qui est des espaces verts, l’accès aux sentiers sera déplacé un peu plus loin de son emplacement actuel. La Ville indique qu’environ 10 % de l’espace utilisé en ce moment par les raquetteurs, les promeneurs et les fondeurs sera retiré pour faire place à des logements.

Charlotte Audet ajoute que des Septiliens se soucient également du drainage du terrain pour s'assurer que les maisons avoisinantes n'aient pas de refoulement.

La période de questions a donné lieu à des échanges et des débats houleux entre les citoyens, la mairesse suppléante ainsi que le promoteur du projet, Régis Bouchard. Certains citoyens ont déploré que le projet n'avait pas été modifié depuis les dernières consultations publiques du projet, il y a de cela deux ans.

On n'est pas ici pour faire un débat! , a d'ailleurs lancé la mairesse suppléante durant la séance.

Le promoteur du projet, Régis Bouchard, est propriétaire du terrain depuis 2016. Il dit avoir pris en note les préoccupations des citoyens depuis le début du projet. Mais il faut que ça devienne réaliste aussi pour nous. Notre but, c'est d'offrir des terrains à un prix abordable.

Évoquant ses inquiétudes au sujet des coûts exponentiels du projet, il envisage tout de même de diminuer de moitié le nombre de terrains qui seront aménagés pour accueillir de nouveaux logements.

Notre but, c'est d'offrir des terrains à un prix abordable et le plus possible. Actuellement, c'est très inquiétant. Nos coûts ont beaucoup augmenté. Déjà, nos taux de financement ont doublé.