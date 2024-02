La publication était savoureuse. « Pour la Saint-Valentin, trouvez-vous quelqu’un qui vous regarde comme Denis Coderre me regarde », ironisait mercredi le chef péquiste sur le réseau social X (ex-Twitter), son message coiffant une photo de son nouvel allié, tout sourire, lui mettant la main sur l’épaule.

Il est vrai que le regard de Denis Coderre en disait long. Bien des libéraux voient dans la montée du chef péquiste un véritable cadeau du ciel. Le PLQ végète au bas fond des sondages depuis les dernières élections, mais la perspective d’une nouvelle élection ayant pour trame de fond la tenue d’un nouveau référendum pourrait ramener au bercail les fédéralistes allés voir ailleurs.

Denis Coderre l’a bien compris. Avant même de confirmer sa candidature, il a résolu de faire appel aux instincts les plus puissants des militants libéraux, en se présentant en grand défenseur de l’unité canadienne. Si vous ne voulez pas que je sois candidat, lâchez le référendum! , a-t-il asséné. Son message est on ne peut plus clair : personne ne défendra mieux le Canada que moi.

L’entendre parler du risque que représentent les séparatistes a sans doute de quoi attendrir les libéraux les plus nostalgiques, mais le Parti québécois y trouve aussi son compte. Paul St-Pierre Plamondon fait le pari que ce genre de discours n’a plus la cote et qu’il sera facile à réfuter. Je suis surpris que l’argumentaire fédéraliste soit à ce point figé dans les années 1980, dans les années 1970 même , a déjà commencé à attaquer le chef péquiste.

Surtout, le discours de Denis Coderre semble tenir pour acquis que la prochaine élection portera sur la tenue d’un nouveau référendum, ce qui n’est pas pour déplaire au PQ . En 2014, le surgissement de Pierre Karl Péladeau en campagne électorale, le poing levé, avait pris de court les électeurs qui n’avaient pas été préparés à un affrontement du genre. Qu’on en parle des années à l’avance ne peut que dédramatiser la chose en vue des prochaines élections.

Tout miser sur un retour à la dualité PQ - PLQ pourrait toutefois s’avérer risqué pour l’aspirant chef libéral. Son message est d’une simplicité désarmante, mais qu’en restera-t-il si le PQ perd des plumes? Rien ne garantit que son avance se maintiendra jusqu’aux prochaines élections et rien ne garantit non plus que les électeurs auront un réel appétit pour un match revanche entre péquistes et libéraux.

En 2018, la lassitude des électeurs envers les vieux partis avait poussé une majorité d’entre eux dans les bras de la CAQ . Cette dernière semble d’ailleurs déjà préparer son argumentaire en vue du prochain affrontement, soulignant à grands traits la convergence des intérêts stratégiques du PQ et du PLQ . On a eu assez de cette époque , s’exaspérait mercredi Bernard Drainville, pendant que Jean-François Roberge jugeait ringard la dialectique qui s’établit déjà entre ses adversaires.

Une étape à la fois

Encore faudra-t-il, de toute façon, que Denis Coderre réussisse à se faire élire à la tête du PLQ . Rien n’est encore gagné à ce chapitre. L’ancien maire de Montréal jouit certes d’une notoriété que ses rivaux potentiels auront du mal à égaler, mais l’élection du prochain chef ne se résumera pas à un concours de popularité.

Après avoir dit l’inverse au Devoir il y a deux semaines à peine, Denis Coderre affirme maintenant soutenir pleinement la Loi 21 sur le port de signe religieux et le recours à la disposition de dérogation qui l’accompagne. Il y a un prix politique à payer, on l’assume , a déclaré le principal intéressé lors de son passage à l’Assemblée nationale.

Si cette position est susceptible de plaire à une certaine partie de l’électorat, elle risque en revanche de heurter bien des militants libéraux. C’est que le Parti libéral a placé la défense des droits individuels au cœur de son action politique depuis maintenant une bonne dizaine d’années, comme en fait foi la réaction très vive de Marc Tanguay à la volonté du gouvernement de confirmer le recours à la disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés pour les cinq prochaines années.

C’est sans compter que ses commentaires sur le virage à gauche du PLQ n’ont pas été bien accueillis par tous. Au sein du caucus actuel, bien des députés appartiennent justement à cette aile plus près des questions sociales et environnementales. Quant au rapport sur l’avenir du parti, dont se sont rapidement entichés nombre de militants, il ne semble pas en faire grand cas.

Une nouvelle dynamique durable?

De nombreux observateurs avaient conclu à un réalignement des forces politiques, après la première élection de la CAQ en 2018, mais la situation paraît aujourd’hui plus incertaine. Surtout, la multiplication des partis brouille les cartes, en permettant l’élection d’un gouvernement avec des appuis réduits.