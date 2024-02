Mike de Jong quitte la législature et envisage de se présenter aux élections fédérales

Mike de Jong, politicien de longue date en Colombie-Britannique, a annoncé qu'il quittera la législature après une carrière de 30 ans au sein du gouvernement provincial et de l'opposition.

Élu pour la première fois sous la bannière libérale de la Colombie-Britannique lors d'une élection partielle dans la vallée du Fraser en 1994, Mike de Jong a déclaré que le moment était venu de quitter la législature provinciale, mais que ce n'était peut-être pas la fin de sa carrière politique.

Âgé de 61 ans, il envisage de se porter candidat aux prochaines élections fédérales pour le compte des conservateurs. Il indique ne pas encore avoir pris la décision officielle de s’y présenter, mais s'il le fait, ce sera probablement dans la région d'Abbotsford, où il habite.

Jusqu’à la fin de la session législative

Le député, qui a siégé huit fois à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, a déclaré qu'il continuerait à siéger dans sa circonscription d'Abbotsford Ouest en tant que membre du parti d'opposition BC United pour la session législative de printemps, mais qu'il ne se présenterait pas aux élections de l'automne prochain.

Mike de Jong a occupé plusieurs rôles ministériels au sein des gouvernements libéraux successifs de la Colombie-Britannique, notamment les ministères des Finances, des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, du Travail et des Forêts, et en tant que procureur général. Il a également été leader du gouvernement à la Chambre des représentants.

Après 30 ans, il y a cette volonté de prendre un peu plus de temps , a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse mercredi. [Se présenter au fédéral] est une grande et importante décision et je prendrai le temps d'y réfléchir , a-t-il ajouté.

Avec les informations de La Presse canadienne