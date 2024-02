Héritage des pensionnats pour Autochtones : quand la guérison passe par le partage

« Quand quelqu’un parle d’une expérience avec un parent ou leur enfant, je me dis : mon Dieu, c’est mon histoire aussi », s’exclame d’emblée Arlene John, de la Nation Oneida de la Tamise. Elle a pris l’avion depuis l’Ontario pour venir au rassemblement national pour le mieux-être des survivants des pensionnats pour Autochtones, qui se tenait depuis mardi à Vancouver. Des centaines de membres de Premières Nations y étaient réunis.

Au centre des ateliers de discussion, les survivants, leurs familles et leurs proches ont livré des témoignages sensibles, cherchant, par cette mise en commun, des voies vers la guérison des traumatismes intergénérationnels. Mais il y a aussi des pleurs, des rires et de nouvelles connexions dans la communauté.

Arlene John a décidé de répéter l'expérience en participant au rassemblement, car elle estime avoir beaucoup appris sur elle et sur son rapport à sa mère lors de son premier passage, il y a 10 ans.

C’est ce que Arlene John trouve dans ces rassemblements, elle dont la mère est une survivante des pensionnats. Elle raconte son passé familial avec calme, mais aussi avec l’ouverture de celle qui a envie de mettre des mots sur un vécu parfois douloureux.

Mes parents ne nous prenaient pas dans leurs bras. J’ai compris plus tard que ma mère avait peur de ce qui se passait dans les pensionnats, car quand on vous y touchait, on ne savait pas vers où ça allait se diriger. Je comprends aujourd’hui pourquoi c’était difficile pour mes parents.