Une usine de transformation de homard à Meteghan en Nouvelle-Écosse, ferme définitivement.

Champlain Seafood, propriétaire de l’usine, a fait savoir mardi dans un communiqué que l’usine Riverside Lobster International ne rouvrirait pas au printemps et est maintenant fermée de façon permanente.

Elle était déjà fermée temporairement, une décision prise en octobre.

La raison de la fermeture temporaire était la faible quantité de débarquements de homard , écrit Rachelle Gagnon, vice-présidente de Champain Seafood. L’industrie de la transformation du homard au Canada atlantique continue de traverser une situation sans précédent, avec trop peu de homards pour soutenir la capacité de transformation.

Champain Seafood, basé au Nouveau-Brunswick, a des installations dans cette province, en Nouvelle-Écosse et au Massachusetts.

L’entreprise précise que la fermeture de l’usine de Meteghan n’a aucun impact sur les autres usines de transformation du homard, notamment Cape Bald Packers et Captain Dan's au Nouveau-Brunswick, qui transforment aussi crabe, des moules et des palourdes.

En Nouvelle-Écosse, Petit de Grat Packers et Pêcheries Chéticamp ne sont pas touchées non plus, puisqu’on y transforme du crabe des neiges.

Des dizaines d'emplois perdus

Le printemps dernier, Riverside Lobster employait 80 employés de la région et 70 travailleurs étrangers temporaires.

Gilles Thériault, du chantier naval A.F. Thériault & Fils, a déploré la perte de dizaines d'emplois à temps plein dans la communauté de Clare, et a dit espérer que quelqu'un relance les opérations avant qu'il ne soit trop tard .

L’usine n’a pas été mise en vente, mais Champlain Seafood étudie toutes les options , déclare Rachelle Gagnon.