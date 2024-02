Taux d’alcoolémie : la police d’Ottawa souhaite un meilleur arrimage avec le Québec

Le Service de police d’Ottawa (SPO) estime qu’il serait bénéfique d’arrimer les règles du Québec et de l’Ontario concernant le taux d’alcool permis au volant.

Le débat a refait surface à l’Assemblée nationale, à Québec, cette semaine. Le Parti libéral du Québec (PLQ) souhaite que le taux d’alcool permis dans le sang des automobilistes soit abaissé.

Cette différence de règles entre un côté et l'autre de la rivière des Outaouais continue de causer certains défis pour les autorités. Le SPO estime que la différence de règles peut causer une certaine confusion auprès des automobilistes.

Partout au pays, des accusations criminelles peuvent être déposées contre un conducteur qui dépasse un taux d’alcoolémie de 0,08.

Toutefois, en Ontario comme dans la majorité des autres provinces, des sanctions administratives peuvent être imposées à partir d’un taux de 0,05.

Conduire avec un taux de 0,05 à 0,079 en Ontario Suspensions du permis Amende Première infraction 3 jours 250 $ Deuxième infraction 7 jours 350 $ Troisième infraction 30 jours 450 $ Source : Gouvernement de l’Ontario

Le SPO estime qu’il serait avantageux de communiquer les mêmes règles à tous les conducteurs, peu importe leur province d’origine.

Si la population comprend que les conséquences sont similaires, c'est sûr que ça aiderait , explique la sergente Amy Gagnon, du SPO .

Si toutes les provinces peuvent être d'accord et s’entendre sur le fait que les facultés affaiblies ou conduire même proche du taux limite, c’est dangereux, ça peut envoyer un message clair.

L’organisme Les mères contre l’alcool au volant ( MADD ) milite depuis longtemps pour faire adopter cette mesure au Québec.

Il faudrait que ce soit harmonisé. Les gens viennent de l’Ontario parce qu’ici, on est plus lousse et même si on se fait attraper, il n’y a pas gros de conséquences. Il faut arrêter ça , explique une porte-parole, Marie-Claude Morin.

Qu’advient-il d’un conducteur ayant un permis de conduire québécois qui dépasse la limite permise de 0,05 du côté ontarien?

C’est son droit de conduire en Ontario qui sera suspendu, selon la sergente Amy Gagnon. Sur le site [du gouvernement], on vous donne un numéro de permis en Ontario, et on suspend votre autorisation de conduire en Ontario pour cette période-là.

Un vote aura lieu à l’Assemblée nationale jeudi après le dépôt d’une motion du PLQ à ce sujet.

Avec les informations de Patrick Foucault