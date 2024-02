Le secret des boutiques érotiques de la région

Elles se font discrètes, mais les boutiques érotiques ont pignon sur rue ici et là en Abitibi-Témiscamingue. Une présence qui répond à un besoin réel malgré la popularité des achats en ligne.

Devant un faible bassin de population, les propriétaires des sex-shops de la région jonglent avec des défis propres à leur réalité.

Des dessous affriolants et des jouets sexuels garnissent les étagères et les présentoirs de la boutique Fantaisie et Romance, à Ville-Marie. Un couple d’une soixantaine d’années fait le plein de produits coquins. Le duo partage avec la propriétaire France Rondeau son excitation d'essayer ses nouveaux achats.

La sexualité demeure un sujet tabou, mais elle l'est de moins en moins, selon Mme Rondeau. C’est beaucoup plus accepté, maintenant. Le monde est plus à l’aise , constate-t-elle.

Même son de cloche pour Daniel Larouche, copropriétaire des boutiques Charmes et Passions de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or. De plus en plus, le monde n'a pas peur de passer la porte , signale-t-il.

Les jeux érotiques ont la cote, selon les observations de Daniel Larouche, copropriétaire de deux boutiques érotiques en Abitibi-Témiscamingue depuis 14 ans.

Mais les deux entrepreneurs ne s’en cachent pas : une peur du jugement probablement exacerbée par le petit milieu freine une certaine clientèle à franchir le pas de la porte.

Un secret professionnel

Pour se garantir une clientèle en région, la discrétion est de mise. S’il n’y a pas ça, ça ne marche pas , lance France Rondeau.

Néanmoins, l’inconfort persiste dans une communauté où tout le monde se connaît, comme le Témiscamingue. Autant les jeunes, qui ne veulent pas se faire étiqueter ou se faire voir par leurs parents, que le travailleur qui va se dire : ''Il ne faut pas que mes collègues ou mes clients voient que j’ai pénétré dans le sex-shop'' , cite-t-elle en exemple.

Les boutiques érotiques présentent généralement une section humoristique.

Les chances de croiser une connaissance restent relativement faibles, sauf quelques exceptions qui laissent place à de drôles d’anecdotes.

Le plus cocasse que j’ai vu, c’est une jeune fille qui était ici et puis sa grand-maman est rentrée dans la boutique , se remémore Mme Rondeau. La rencontre insolite s’est soldée par une plus grande ouverture entre les deux femmes.

La boutique Charmes et Passions a quant à elle cloisonné ses sections pour plus d'intimité, explique Daniel Larouche. On peut s'isoler dans une section s'il y a du monde qui entre. Si quelqu'un a une question et qu’il y a d'autre monde, on le prend et on l'amène dans un coin pour y répondre , indique l’entrepreneur.

La boutique Charmes et Passions se trouve sur la rue Perreault Est, à Rouyn-Noranda.

Le web : un allié ou un ennemi?

Les deux boutiques ont leur propre site web transactionnel et leur service de livraison depuis longtemps. Les clients ont donc le loisir de commander à distance et de repartir avec leur commande emballée ou même de faire du lèche-vitrine.

Les autres boutiques en ligne et les géants du web mettent de l’ombre au tableau des boutiques érotiques de la région. On ne peut pas les concurrencer , lâche simplement France Rondeau.

L’expérience en boutique et les conseils offerts sur place valent leur pesant d’or, estime Daniel Larouche. En ligne, on ne voit pas le produit. Donc, on a parfois de drôles de surprises! , raconte-t-il.

Les lubrifiants et les huiles à massage sont fréquemment achetés par la clientèle des boutiques érotiques.

Quand le portefeuille dicte le plaisir sexuel

L’inflation n'épargne pas le secteur du divertissement pour adultes. Les temps sont plus tranquilles à Ville-Marie, où la propriétaire de la boutique Fantaisie et Romance estime avoir de 20 à 50 % moins de vente ces derniers temps. Son objectif en 2024 : survivre à l’inflation .

Pour augmenter ses ventes, France Rondeau a une section de produits pour fumeurs, qui représentent la moitié de son revenu.

À Rouyn-Noranda, Daniel Larouche se montre optimiste. Les besoins restent, donc [les clients] vont venir. C'est sûr que oui, on a vu une petite vague, comme le marché complet a vu une vague , relativise-t-il.

Depuis la sortie des films Cinquante nuances de Grey, les ventes de produits « BDSM » ont bondi, selon Daniel Larouche.

Dans un marché avec peu de volume de clientèle, Mme Rondeau et M. Larouche s’entendent sur ce point : Il ne faut pas s’attendre à faire des millions avec ça .

Plaisir et santé

La clientèle se rend en boutique érotique d’une part pour régler des problématiques et d’une autre, simplement pour le plaisir solitaire ou en duo. Beaucoup vont venir parce que la routine s’installe dans le couple , observe Daniel Larouche.

Les deux entrepreneurs affirment que certains professionnels de la santé redirigent leurs patients vers eux pour des produits qui peuvent aider à la lubrification et au plancher pelvien, par exemple. Les personnes aux prises avec des problèmes érectiles y trouvent aussi souvent leur compte.

La boutique Fantaisie et Romance a pignon sur la rue Sainte-Anne, à Ville-Marie.

De nouvelles tendances

La lingerie, l'huile à massage et les jouets tels que le populaire Womanizer demeurent les plus gros vendeurs.

Au fil des ans, les tendances et les produits ont évolué. Il y a 14 ans, peut-être 90 % de nos jouets étaient à batterie. Maintenant, 90 % sont rechargeables par câble USB , note M. Larouche.

Pour se tenir au courant, les propriétaires n’hésitent pas à écouter des documentaires et des balados au sujet de la sexualité.

France Rondeau, qui a démarré sa boutique érotique pour aider les gens à naviguer avec les différentes problématiques auxquelles ils feront face dans leur vie, espère pour le futur vaincre les tabous liés à la sexualité.