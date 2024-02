Le PLQ veut abaisser le taux d’alcool au volant à 0,05

Profitant de l’étude en cours du gouvernement du projet de loi 48 visant à améliorer le bilan québécois en matière de sécurité routière, le Part libéral du Québec (PLQ) a déposé une motion pour abaisser le taux d’alcool à 0,05 au lieu de 0,08, actuellement en vigueur.

Cependant, il y a visiblement de la résistance du côté de la CAQ . Lors de leur caucus, mardi, des députés ont clairement exprimé leur opposition à la réduction du taux d’alcool, arguant, par exemple, qu'il y a dans les régions un manque de transport public.

De son côté, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, estime que le Québec est déjà plus sévère sur cette question que d’autres provinces, illustrant son propos notamment par les amendes et la durée de suspension du permis de conduire des contrevenants, ainsi que l’interdiction aux jeunes conducteurs de consommer de l’alcool.

Aujourd’hui, personne n’ignore à quel point ça peut être grave de conduire avec des facultés affaiblies. Mais avec l’ensemble des mesures que nous avons au Québec actuellement, on est les plus sévères au Canada. On envoie un message très fort à l’effet qu’on ne peut pas conduire avec des facultés affaiblies , a dit la ministre lors de la période des questions.

Publicité

Mercredi, le PLQ a déposé une motion selon laquelle le gouvernement doit imposer des sanctions administratives aux automobilistes ayant un taux d’alcool dans le sang de 0,05 au lieu de 0,08.

Forcer la CAQ à prendre position

En déposant la motion, le leader parlementaire Monsef Derraji veut forcer le gouvernement à prendre clairement position sur la question.

J'offre une occasion en or aux caquistes de suivre la science, [...] les recommandations du coroner, mais aussi les suggestions du CAA -Québec.

Dans son argumentaire le député prend exemple sur les autres provinces canadiennes, qui imposent des sanctions à partir de 0,05. En Colombie-Britannique, il y a eu une baisse des accidents mortels de 52 % grâce à cette mesure, a-t-il souligné.

Le député Derraji a rappelé tout le respect qu'avait le premier ministre François Legault pour les experts de la santé publique lors de la pandémie de la COVID-19.

Publicité

M. Legault [...] a suivi toutes les recommandations de la santé publique. [...] Aujourd'hui, la santé publique est pour baisser le seuil à 0,05. [...] Donc, M. Legault, il est face à ses propres contradictions , a-t-il affirmé.

Ne pas abaisser le taux d’alcool au Québec équivaut à un manque de courage et d' empathie , selon lui.

La semaine dernière, M. Derraji a accompagné Antoine Bittar et Elizabeth Rivera en point de presse pour réclamer que le Québec impose des sanctions administratives, comme une suspension temporaire du permis de conduire, dès 0,05.

Le couple, qui défend cette cause, a perdu un enfant à cause d'un ivrogne récidiviste du volant.

De leur côté, Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) se sont montrés ouverts, mercredi, à abaisser la limite d'alcool à 0,05.

Énigme autour du choix de la CAQ

Le vote sur la motion libérale se tiendra ce jeudi.

Les députés de la CAQ voteront-ils à l’unisson comme semble le suggérer Ewan Sauves, l'attaché de presse de François Legault? Ce sera une décision prise en caucus, après consultation et débat interne , avait-il assuré.

Ou chaque élu votera-t-il selon sa volonté, comme l’a affirmé le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette? Tous les votes sont libres , a-t-il déclaré mardi.

8:50 Entrevue avec André Durocher de CAA-Québec et Me Marianne Dessureault, porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec

Avec les informations de La Presse canadienne