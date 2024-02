Après des décennies de conflit entre Québec et les Innus de Pessamit, une entente qualifiée d'historique sera signée jeudi pour permettre à Hydro-Québec de rehausser sa production d’électricité. Mais la communauté n’est pas unanime et certains sont perplexes face à ce qui est présenté comme le dénouement d'un conflit qui perdure depuis des décennies.

Cette entente aura notamment pour effet de suspendre les poursuites judiciaires de 500 millions de dollars qu’a intentées Pessamit contre Québec et Ottawa pour l’inondation de son territoire ancestral par les barrages hydroélectriques.

Pessamit devrait recevoir 45 millions de dollars en tout, notamment pour la construction de logements.

Certains Innus de cette communauté reprochent toutefois au conseil de bande le manque de consultation dans le processus qui a mené à cette entente.

C’est le cas de quatre membres de Pessamit rencontrés par Radio-Canada. Il s’agit de René Rock, Réginald Rock, John Rock et de Richard Hervieux.

À l’automne dernier, ces quatre Innus ont exigé que la communauté soit consultée avant que des décisions soient prises concernant le territoire du Nitassinan. Ils ont d’ailleurs poursuivi le conseil de bande.

L’un d’eux, Réginald Rock, considère que le conseil de bande ne serait pas légitime dans l’entente à venir jeudi.

Il faut faire de la consultation. Dépendamment de l'offre, on ne fait pas de la consultation dans l’espace d’une journée. Il faut en parler. Si le besoin est, on fait un référendum , lance-t-il.

À ma connaissance, le conseil de bande ne nous a jamais parlé [de cette entente entre Québec et Pessamit]. Si le conseil ne nous en a jamais parlé, il n’a jamais été mandaté. On n’est pas contre le développement. Mais il faut savoir de quoi on parle.