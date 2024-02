Industrie forestière : 2024 sera une année importante, selon le Forestier en chef

L'industrie forestière fera face, une fois de plus, à plusieurs défis au cours des prochains mois. La récolte du bois brûlé, les conséquences des changements climatiques ainsi que le plan de rétablissement de l'habitat du caribou forestier et montagnard feront partie de la réalité des travailleurs forestiers.

Le Forestier en chef, Louis Pelletier, s’est adressé, mercredi midi, à plusieurs dizaines de membres de l’industrie dans le cadre d’une conférence organisée par l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean à Saint-Félicien.

Il concède que l'année à venir sera importante pour la région.

Tant pour les feux et pour finaliser la récolte des bois. Quel sera le projet d'aménagement qui sera retenu en termes de sylviculture? Je tends à remarquer qu’en fonction de ce qu’on a tous constaté avec les feux de 2023, j'ai porté un conseil à la ministre en septembre, justement d’amorcer une réflexion sur notre aménagement forestier et d’assurer la résilience de nos forêts face aux changements climatiques , dit-il.

M. Pelletier salue la création des tables de réflexion sur l’avenir des forêts qui se tiendront dans les régions du Québec au cours des prochaines semaines. L'exercice se déroulera au Saguenay-Lac-Saint-Jean le 27 février.

C’est intéressant d'échanger sur les rôles de notre forêt, sur ses enjeux, de trouver des consensus et d’établir une vision commune de notre forêt pour demain tout en considérant l’impact des changements climatiques et de tenter à diminuer les risques de ces changements sur nos forêts , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le Forestier en chef, Louis Pelletier, s’est adressé à des membres de l’industrie dans le cadre d’une conférence organisée par l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Bien que la région soit épargnée par les dernières recommandations du Forestier en chef par rapport aux feux de forêt, elle pourrait être visée dans un futur proche.

Lorsque les feux affectaient plus de 5 % d'une unité d’aménagement, nous faisions des analyses sur ce territoire. Lorsque c’était moins de 5 %, il y avait moins d’impacts sur la pérennité de la ressource, ça ne veut pas dire qu’il n’y en n’a pas. Les travaux vont se réaliser à l’automne 2026 pour être pris en compte pour la période 2028-2033. Et oui, il y aura des impacts au Saguenay-Lac-Saint-Jean , explique-t-il.

Questionné sur ces impacts potentiels, le Forestier en chef rappelle qu’il a un rôle pour éclairer les décideurs sur les impacts potentiels . Louis Pelletier précise que son équipe a produit certaines analyses pour Québec qui prendra la décision.

Ouvrir en mode plein écran Louis Pelletier aborde différents sujets, dont les impacts des feux de forêts de la dernière année. Photo : Radio-Canada / ann

Lorsque le gouvernement aura terminé la consultation et aura décidé de la stratégie finale du caribou, la ministre va porter à mon attention cette stratégie. Je vais l’analyser avec mon équipe et en fonction des impacts et si possible, à ce moment, il y aura une modification des possibilités , ajoute-t-il.

Louis Pelletier a souligné l'importance à Québec d'agir rapidement dans la mises en place de mesures visant à contrer les changements climatiques.

Avant de voir les effets, ça peut prendre des années, 20-25 ans, mais on ne peut pas se permettre d'attendre , conclut le forestier en chef.

Un peu de confusion

Le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, ne s'en cache pas, il avoue être confus face à tout ce qui s'organise autour de l'industrie forestière.

Ouvrir en mode plein écran Le préfèt de la MRC Lac-Saint-Jean-Est Louis Ouellet. Photo : Radio-Canada

Je suis un peu mêlé avec toutes les organisations gouvernementales actuelles. On se ramasse avec trois consultations, une sur le plan caribou, une sur le régime forestier et une autre qui est en cours. J'ai de la difficulté à comprendre comment on peut tenir trois rencontres sur des thèmes importants pour la région , avoue-t-il.

Il ajoute qu'il s'agit de l'avenir de notre région au niveau économique .