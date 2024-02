La maison d’enfance de René Lévesque toujours sans vocation

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC), propriétaire de la maison d’enfance de l’ancien premier ministre du Québec, René Lévesque, n’a toujours pas déterminé l’usage qu’il fera du bâtiment.

La semaine dernière, le conseil d’administration de l’Espace René-Lévesque, un musée consacré à la vie de l’ancien politicien et journaliste à New Carlisle, et le maire de l’endroit, David Thibault, déploraient que le MCC n’avait pas fait de travaux majeurs sur le bâtiment, qui, en apparence, semble toujours à l’abandon.

Le MCC explique, par écrit, que de nouveaux travaux de restauration seront effectués une fois l’usage du bâtiment déterminé.

Le Ministère travaille toujours sur la rédaction d’un programme des besoins […] afin de planifier les travaux à réaliser sur le bâtiment. Une fois la réflexion sur l’usage du bâtiment terminée, un calendrier de travaux de restauration et d’occupation sera déterminé , peut-on lire dans un courriel envoyé par l’équipe des relations du MCC .

Ouvrir en mode plein écran Le 16, rue de Mountsorrel, où René Lévesque a vécu jusqu’à l'âge de 14 ans, a été reconnu monument historique en 1995 par le gouvernement péquiste de Jacques Parizeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Il indique qu’un audit technique, un relevé de mesure ainsi qu’un avis archéologique ont été faits dans le but d’orienter la prise de décision et les travaux à venir. C’est à la réception de l’audit technique, à l’automne 2022, que le MCC a pu commencer l’analyse des besoins en rénovation du bâtiment.

Des travaux d’urgence et d’entretien de la maison et du terrain ont été réalisés par la Société québécoise des infrastructures (SQI), ajoute le MCC , qui mentionne aussi avoir mis à contribution son expertise par l’entremise de ses professionnels et du Centre de conservation du Québec .

Ces interventions consistent essentiellement en la sécurisation des lieux et aussi à arrêter la dégradation du bâtiment.

Travaux et interventions réalisés par le MCC depuis sa prise de possession de la maison La réparation de la toiture (chevrons et recouvrement);

Le remplacement de montants et de sablières;

La remise en état du chauffage et du contrôle de l’humidité.

Rencontre prochainement

En plus de déplorer l’état de la maison, les intervenants locaux demandent à être plus impliqués dans le dossier.

Le ministère de la Culture et des Communications signale que la Municipalité de New Carlisle et l’Espace René-Lévesque font partie du comité de réflexion régional qui se penche sur la question de la future vocation du bâtiment.

Le MCC soutient également que ce comité se réunira dans les prochaines semaines.

Le maire de New Carlisle, David Thibault, croit que c’est l’attention médiatique qu’a reçu le dossier dans les dernières semaines qui a mené à cette rencontre, puisque depuis leur première et dernière rencontre avec le MCC , à l’automne 2023, c’était le statu quo, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de New Carlisle, David Thibault, s’étonne que la restauration ne soit pas entamée, vu l’ampleur de la tâche. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes