Deuil et coups de poing dans Bitch Boxer

La boxe comme prétexte pour aborder le deuil : c’est le filon qu’exploite la pièce Bitch Boxer, présentée à Premier acte. La traductrice et interprète principale, Samantha Clavet, enfile ses gants pour porter cette histoire empreinte d’une grande vulnérabilité.

Bitch Boxer raconte l’histoire de Chloé Jackson, athlète motivée –entêtée– à faire partie de la première cohorte de femmes qui participeront à l’épreuve de boxe aux Olympiques de Londres, en 2012. À quelques semaines du grand combat, ses plans seront chamboulés par le décès de son père, la personne la plus importante de sa vie et aussi son entraîneur.

Les pièces de théâtre qui me parlent le plus, ça va être les spectacles qui amènent les gens à se questionner eux-mêmes. On traverse toutes sortes de deuils dans une vie, et cette pièce peut nous amener à se demander comment nous on traverse ces deuils-là : est-ce que j’ai été ouvert à l’amour, à l’empathie autour de moi commente Samantha Clavet.

Samantha Clavet est tombée sur ce texte de Charlie Josephine en 2013. Alors qu’elle commençait elle-même un entraînement à la boxe, la comédienne qui œuvre à Québec s’est sentie interpellée par l’histoire fictive de cette athlète.

Je ne savais pas que les premiers Olympiques où les femmes pouvaient se battre, c’était en 2012 à Londres. Ça m’a frappé à quel point on a tellement l’impression d’être dans une société qui tend vers l’égalité, mais c’était il y a à peine 12 ans. On dirait que j’avais besoin de partager cette réalisation-là.

L’intensité de la boxe, les coups donnés et encaissés, évoquent à plusieurs égards le parcours émotionnel du personnage principal. Je pense que tout le monde, à un moment ou un autre de sa vie, a vécu une émotion vraiment forte qu’il a voulu éviter. Je trouvais la personnage très dur envers elle-même, j’avais vraiment envie de la shaker un peu et de lui dire ça va, là partage la comédienne.

D’ailleurs, si l’histoire est plutôt sombre, la proposition à laquelle le public assistera à Premier acte a ses moments d’éclaircies, notamment grâce aux deux personnages secondaires, interprétés par Anne-Virginie Bérubé et Charlie Cameron-Verge.

Ça a amené des petites bulles d’humour avec les autres personnages. Ça amène une certaine légèreté qui fait du bien, et de toute façon, ce ne serait pas intéressant si elle [Chloé] restait toujours fâchée comme ça, il fallait balancer le tout ajoute Hubert Bolduc, qui signe la mise en scène de la pièce.

De la vraie boxe

La boxe demeure tout de même centrale à la pièce. Quelque chose que j’aimais beaucoup dans la boxe, c’était les sensations physiques. Je disais à Samantha qu’il fallait essayer de retrouver ces sensations-là et c’est ce qui fait en sorte que le texte, je crois, a encore plus d’impact, dans l’essoufflement et la fatigue physique précise le metteur en scène, lui-même ancien boxeur.

L’équipe s’est prêtée entièrement au jeu, en suivant de vrais entraînements de boxe et en profitant des conseils d’une professionnelle. Ça a été un quatre mois intenses, avec trois entraînements par semaine. Il y a Ève Fortin, du club de boxe Empire, à Québec, qui est même venue en répétition avec nous pour nous aider vraiment à avoir l’air de gens qui ont de l’expérience de combat souligne Mme Clavet.

Bitch Boxer est à l’affiche à Premier acte jusqu’au 24 février.

Avec les informations de Valérie Cloutier.