Pas de sursis pour Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

La Cour fédérale refuse de suspendre l'entrée en vigueur de la carte électorale fédérale, qui prévoit la suppression de la circonscription d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia.

La juge Negar Azmudeh a rejeté les arguments de l'avocat gaspésien Alexis Deschênes et du groupe Droits collectifs Québec qui réclamaient un sursis pour cette circonscription gaspésienne, le temps que la Cour fédérale se prononce sur la question de fond.

Dans sa décision, la juge invoque qu'un des critères pour rendre cette injonction, soit que la partie demanderesse subisse un préjudice irréparable, n'a pas été démontrée dans la preuve présentée.

Rien dans les documents des demandeurs ne démontre que, sans l'injonction, les demandeurs subiraient un préjudice irréparable, tel que la dilution indue de leur vote lors d'une prochaine élection fédérale , écrit-elle dans sa décision.

Ouvrir en mode plein écran La circonscription de d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia disparaitra de la prochaine carte électorale fédérale. Photo : Radio-Canada

L'annonce de la disparition de la circonscription détenue actuellement par la bloquiste Kristina Michaud avait provoqué colère et déconvenue chez les élus locaux.

Publicité

À la suite de cette décision, Alexis Deschênes ne compte pas baisser les bras.

Parallèlement, les procédures pour la demande initiale de contrôle judiciaire pour annuler le redécoupage de la carte électorale fédérale pour le Québec se poursuivent, et une audition devant un juge de la Cour fédérale devrait avoir lieu prochainement.

Le plus rapidement possible, nous allons compléter le dossier pour qu'on puisse être entendu et pour qu'on puisse présenter tous nos arguments. On va espérer avoir une décision avant les prochaines élections fédérales , explique Me Deschênes.

Il rappelle que les critères pour rendre une injonction sont bien différents que ceux applicables à un contrôle judiciaire et a bon espoir d'obtenir gain de cause lorsque le fond de l'affaire sera examiné par la Cour fédérale.

Ce sont d'autres critères juridiques qui vont s'appliquer. Ça sera à ce moment-là un tout autre exercice , soutient-il.

La décision d'aujourd'hui ne vient pas compromettre nos chances sur le fond.

Le décret fédéral prévoit que la nouvelle carte électorale fédérale entrera en vigueur à partir du 23 avril prochain. La circonscription détenue par la bloquiste Kristina Michaud sera donc rayée de la carte pour faire passer le nombre de circonscriptions dans l'Est de quatre à trois.

L'élue n'a pas souhaité faire de commentaire.

Avec la collaboration d'Édouard Beaudoin