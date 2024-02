Une génération de chercheurs perdue, faute de financement

« Le constat est sans appel : nous sommes en train de manquer le bateau », écrivent en chœur 123 chercheurs universitaires québécois et néo-brunswickois.

Dans cette lettre dont Radio-Canada a obtenu copie et qui a été envoyée au ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, des chercheurs de divers horizons scientifiques s’unissent pour dénoncer ce qu’ils qualifient de désengagement national dans le financement de la recherche scientifique au Canada depuis 20 ans.

L’instigateur de cette lettre, un professeur et chercheur en génie à l’Université du Québec à Rimouski, Marc-Denis Rioux, rappelle que le Canada n’est plus dans le top-30 mondial pour ce qui est de l’intensité de la recherche depuis plusieurs années déjà.

Le Canada est un des pays les plus développés du monde. Ce n’est pas normal qu’on soit à la traîne comme ça. Il faut agir!

Si la proportion du PIB investi en recherche a baissé au Canada, passant de 1,86 % en 2000 à 1,55 % en 2022, la tendance est plutôt à la croissance dans le reste des pays de l’ OCDE .

Au sein du G7, le Canada arrive avant-dernier au chapitre du financement de la recherche en fonction du PIB , mais il traîne bien loin derrière les États-Unis, le Japon et l’Allemagne. Son niveau d’investissement ressemble à celui de pays comme la Hongrie, le Portugal et la Grèce.

Bref, le Canada fait bien mauvaise figure, se désole M. Rioux.

Des conséquences graves qui se font déjà sentir

Le résultat de ce désinvestissement se fait déjà lourdement sentir, selon les cosignataires de cette lettre.

Nous avons perdu une génération complète de chercheuses et de chercheurs [au cours des 20 dernières années] faute [de possibilités] de carrières en recherche.

Neurochirurgien et chercheur à l’Université de Sherbrooke, Christian Iorio-Morin abonde dans ce sens. À cause de ce taux d’investissement très faible, on a plein de chercheurs avec d’excellentes idées qui soumettent des projets qui ont un mérite scientifique extraordinaire mais qui sont laissés de côté , s’attriste-t-il.

Le docteur Christian Iorio-Morin travaille à des projets de recherche sur la douleur et sur les troubles du mouvement.

Il explique que ce ne sont que de 10 % à 20 % des projets soumis pour des bourses qui reçoivent un financement de la part des grands conseils de recherche. Puisque la concurrence est forte et que la qualité des propositions est au rendez-vous, le Dr Iorio-Morin explique qu’il est devenu courant d’ajouter des critères subjectifs et peu liés à la valeur scientifique des projets afin de départager les gagnants des perdants.

C’est une dérive de notre système actuel, qui ne réussit pas à financer toute la recherche qui mérite d’être réalisée , résume-t-il.

Beaucoup de chercheurs abandonnent ou se découragent, et il y a beaucoup de détresse psychologique et financière chez les chercheurs , ajoute de son côté M. Rioux.

Un gouvernement qui priorise la recherche utile

Les chercheurs signataires dénoncent également une tendance qu’ils jugent délétère dans l’attribution du financement disponible en recherche : la priorisation des projets réalisés en collaboration avec l’industrie, dans un paradigme utilitaire , au détriment de la recherche fondamentale.

Cette volonté d’orienter la recherche vers des applications immédiates et rentables est un piège , écrivent-ils. Pourtant, c’est la recherche fondamentale qui a eu le plus grand impact sur la société , rappelle Marc-Denis Rioux, qui donne l'exemple de découvertes comme les rayons X ou encore la pénicilline, qui ont changé le visage du monde.

Le Dr Iorio-Morin, lui, rappelle qu’une des avancées les plus révolutionnaires dans le domaine du traitement du cancer est celle des protéines fluorescentes, découvertes grâce à une recherche qui, au premier abord, pourrait paraître complètement banale, voire cocasse, au sujet de la phosphorescence des méduses.

Un projet comme celui-là ne serait pas financé au Canada en ce moment , selon lui. Pire encore, à son avis, moins de la moitié des projets qui ont mené à un prix Nobel au cours des dernières années auraient été financés en fonction des critères actuellement en vigueur au Canada, déplore ce clinicien et chercheur en neurochirurgie.

Ça réduit notre capacité d’augmenter notre productivité, de faire face à des défis de demain, comme les changements climatiques, l’insécurité alimentaire, la transition énergétique, l’intelligence artificielle , énumère M. Rioux.

Le Canada a eu un avant-goût des conséquences de son désengagement financier en matière de recherche notamment en santé, lors de la pandémie, ajoute-t-il. On s’est rendu compte qu’il n’y avait presque personne au pays capable de produire des vaccins, parce que personne n’avait investi.

M. Rioux et le Dr Iorio-Morin espèrent que la mobilisation des chercheurs aura l’effet d’un électrochoc sur le gouvernement.

Si on veut [rattraper] notre retard, il faut commencer maintenant. Je m’attends du ministre [Champagne] à un engagement clair [en vue d']augmenter le financement de la recherche et [j'espère] qu’il va réévaluer la priorisation budgétaire pour faire une plus grande place à la recherche fondamentale.

La réponse du ministre Champagne

Dans une réponse envoyée à Radio-Canada, l’attachée de presse du ministre François-Philippe Champagne indique que le gouvernement libéral a soutenu sans relâche les chercheurs et les scientifiques canadiens depuis 2015 .

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne

Depuis notre élection, plus de 16 milliards de dollars ont été directement consacrés au financement de la science.

Audrey Champoux indique que le gouvernement conservateur a définancé la science et que le gouvernement libéral travaille depuis le jour un à reconstruire l’écosystème, à renforcer et à soutenir l’immense talent des scientifiques, des étudiants et des chercheurs à travers le Canada .