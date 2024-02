Au Nouveau-Brunswick, le président de l'Association des crevettiers acadiens songe à vendre son bateau pour éviter la faillite en raison de la crise qui secoue son industrie.

Les stocks de crevettes se sont effondrés ces dernières années. Pour s’en sortir, les crevettiers espéraient avoir une bonne part du quota de la nouvelle pêche au sébaste, qui sera lancée après avoir été suspendue pendant 29 ans.

La tranche de 10 % du quota de sébaste que Pêches et Océans Canada vient d’allouer aux crevettiers ne sera pas viable, maintiennent ces derniers. Découragés, ils ne croient pas qu’ils pourront survivre.

Sentiment d’être abandonnés

Les crevettiers acadiens se sont réunis mercredi matin, à Shippagan, pour une réunion qui n’avait rien de plus réjouissant que les dernières.

Les pêcheurs en veulent beaucoup au ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPO ). Le pêcheur Hector Chiasson dit que le MPO ne consulte plus les crevettiers, qui sonnaient pourtant l’alarme depuis longtemps au sujet de l'état de la ressource.

À toutes les fois, ils nous imposent, ils nous imposent. Puis on subit, on subit. Mais c'est tout le temps au détriment des pêcheurs.

La valeur des débarquements des pêcheurs de crevettes du Nouveau-Brunswick a diminué de 13 millions de dollars en 2016 à seulement 3 millions de dollars en 2023, apprenait-on récemment dans l’analyse que vient de compléter l’économiste Maurice Beaudin, pour le compte du ministère néo-brunswickois de l’Aquaculture, de l’Agriculture et des Pêches.

Les pêcheurs de crevettes se sentent abandonnés, a dit Stéphane Thériault (à droite).

Stéphane Thériault, président de l'Association des crevettiers acadiens du Golfe ( ACAG ), a dit mercredi à Shippagan que les pêcheurs de crevettes vivent un sentiment de désespoir. Sentiment qu'on est vraiment laissés à nous autres mêmes, vraiment abandonnés , dit-il.

Deux pêcheurs de la Péninsule ont déjà mis leur bateau en vente. Stéphane Thériault songe à faire la même chose. Ça me fait bien de la peine, parce que c'est la relève de mon père. Aujourd'hui, je suis obligé de vendre ce que mon père m'a donné , confie-t-il.

Jean Lanteigne (à droite) est président de Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels.

Ils réclament une réunion d'urgence depuis deux semaines avec la ministre fédérale des Pêches, Diane Lebouthillier. Ils viennent de renouveler leur appel, et veulent cette fois une rencontre commune avec les pêcheurs de la Gaspésie et de Terre-Neuve.

On verra ce que ça donnera cette fois-ci , a dit mercredi Jean Lanteigne, le président de Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels ( FRAPP ).

Mais pour le moment , ajoute-t-il, elle nous parle à travers les médias, puis ça, on déplore ça.

Les ministres des Pêches ont rencontré Diane Lebouthillier

Pendant ce temps, la ministre des Pêches du Nouveau-Brunswick, Margaret Johnson, a rencontré mardi son homologue fédérale Diane Lebouthillier et les autres ministres des Pêches de l'Atlantique — Kent Smith de la Nouvelle-Écosse, Cory Deagle de l’Île-du-Prince-Édouard et Elvis Loveless de Terre-Neuve-et-Labrador.

Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches au Nouveau-Brunswick, accorde une entrevue par webcam le 9 février 2024.

Les quatre ministres ont pu exprimer leurs opinions concernant les quotas de sébaste et le Fonds des pêches de l’Atlantique.

Nous sommes déçus que le MPO n'ait pas agi pour la pêche à la crevette. Les crevettiers ne sont pas satisfaits du quota qu'ils ont reçu. La profitabilité et la viabilité de la pêche sont en danger , a déclaré Margaret Johnson en entrevue, mercredi.

La ministre Lebouthillier a rappelé à ses homologues que cette décision respecte non seulement le rôle de premier plan qu’a historiquement joué la Nouvelle-Écosse dans cette pêcherie, mais augmente également les parts historiques de chacune des autres provinces , a fait savoir un porte-parole du MPO dans un courriel, mercredi.

Diane Lebouthillier, ministre fédérale des Pêches et des Océans, le 16 janvier à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Margaret Johnson a expliqué la semaine dernière que le Nouveau-Brunswick espérait 20 % du quota de sébaste. La province a reçu 11 %. On ne parlait pas de quota historique. On a approché cela - et nous a dit d'aborder cela - comme une pêche nouvelle et émergente , a-t-elle indiqué mercredi.

Une industrie qui meurt à petit feu

La flottille de crevettiers traditionnels de la Péninsule acadienne est actuellement en crise. Dans son rapport intitulé Impact et défis de l’industrie de la crevette dans la Péninsule acadienne, l’économiste Maurice Beaudin confirme le déclin d’une industrie qui meurt à petit feu.

Dans son rapport pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l’économise estime que le secteur de la crevette génère 209 emplois, dont 140 directement liés à l’industrie - concentrés dans la Péninsule acadienne — et 69 emplois indirects et induits.

Le produit intérieur brut ( PIB ) total généré par le secteur de la crevette dans cette région s’élève à 22 millions de dollars, selon l’analyse de Maurice Beaudin.

D’après les reportages de Michèle Brideau et Nicolas Steinbach