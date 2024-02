Un nouveau réseau de recherche pour mieux prévenir les crises

Prévenir, intervenir et mieux faire connaître la recherche en matière de grands bouleversements et d’adaptation aux changements climatiques : voilà quelques-uns des objectifs d’un important réseau de recherche en santé qui se met en branle et qui sera dirigé par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Le réseau Prévention, Recherche, Réponses et Résilience face aux Crises affectant la Santé (PR3CRISA) mobilisera une centaine de citoyens, d’acteurs du réseau de la santé et de la recherche au Québec pour mieux outiller en prévention, notamment en créant des ponts entre le monde de la recherche et la table de décisions en temps de crise.

Ça peut donner le tournis, mais essentiellement, ce qu'on crée, ce sont des lieux de rencontre avec les décideurs ou avec les collectivités pour jaser de crise avant que ça n’arrive , résume celle qui sera à la tête du réseau, la professeure en sciences infirmières à l’ UQAR et spécialiste en santé communautaire, Lily Lessard.

Lily Lessard, professeure en sciences infirmières à l'UQAR et spécialiste en santé communautaire Photo : Fournie par l'UQAR

Le nouveau groupe est financé par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) à la hauteur de 4 millions de dollars et lui permettra de fonctionner jusqu’en 2032. C'est le premier groupe du genre à voir le jour à l'Université du Québec à Rimouski.

La pandémie a été porteuse de leçons, indique la professeure. On l’a vu, on ne veut pas revivre ce qu’on a vécu au début : savoir, ne pas savoir… Il y a des moyens d’être mieux préparés et plus compétents. Je crois en la capacité au Québec qu'on devienne même un chef de file , croit celle qui se réjouit qu’une telle initiative voie le jour en région, plutôt que dans les grands centres.

Notre travail, ce n’est pas de développer la recherche, c'est de la rendre disponible pour les décideurs, pour les collectivités. Pour s'assurer que les décisions qui sont prises se basent sur les meilleures connaissances disponibles

L'érosion des berges menace des résidences à Sainte-Flavie, au Bas-Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Des formations similaires existent déjà, reconnaît Lily Lessard, mais celles-ci sont toutes éparpillées à l’heure actuelle. Le réseau PR3CRISA proposera de centraliser ces formations et ces connaissances en prévention et en adaptation lors d’événements majeurs.

Pour les chercheurs, c’est quand même intéressant d'avoir ce type de plateforme-là. De dire : "j'ai créé quelque chose de fort intéressant, comment je peux le faire connaître?" Puis, des fois, ça demande énormément d'énergie, les chercheurs n’ont pas nécessairement la connexion avec le politique , poursuit la professeure Lessard.

Aux côtés de Lily Lessard se joindront quelques codirecteurs, comme la Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste, Guy Poulin, cotitulaire de la Chaire de recherche en santé durable et Hélène Carabin, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en épidémiologie.