Le gouvernement du Québec octroie un peu plus de 706 000 $ à douze médias communautaires de la Côte-Nord pour l’année 2023-2024.

Deux journaux, sept stations de radio et trois stations de télévision se partagent l’enveloppe.

Le gouvernement estime que les sommes vont notamment permettre aux médias de la région de continuer à fournir de l’information locale et régionale, peut-on lire dans un communiqué de presse.

Les médias bénéficiaires de la somme nord-côtière

journal communautaire Le Portageur : 19 289 $;

journal des villes nordiques Le Trait d’Union du Nord : 29 185 $;

radio communautaire CKNA : 68 978 $;

radio communautaire de Fermont (CFMF) : 71 264 $;

radio communautaire de Rivière St-Augustin (CJAS) : 69 506 $;

télévision du Littoral : 60 500 $;

radio et télévision communautaire de Havre-Saint-Pierre (CILE) : 71 434 $;

radio Anticosti : 69 337 $;

radio Blanc-Sablon (CFBS) : 70 905 $;

radio communautaire CJTB de Tête-à-la-Baleine : 69 979 $;

télévision régionale de la Péninsule : 54 953 $;

télévision régionale Haute-Côte-Nord : 51 503 $.

Il s’agit d’une annonce importante que nous faisons aujourd’hui. Les médias communautaires sont essentiels et contribuent à la vitalité des régions, comme la Côte-Nord , déclare par écrit la ministre responsable de la région, Kateri Champagne Jourdain.

Plus d’argent réclamé

Le directeur de la radio communautaire CJTB de Tête-à-la-Baleine, Émile Neault, précise que cette aide gouvernementale est annuelle. Il estime toutefois que les sommes tendent à diminuer d’année en année.

L’aide de Québec, c’est la plus grosse aide qu’on reçoit chaque année. Les subventions baissent d’année en année avec les chiffres que je vois dans les documents , déclare-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de la radio communautaire CJTB de Tête-à-la-Baleine, Émile Neault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

De son côté, Louise Vachon, la présidente du journal Le Trait d’union du Nord, qui est basé à Fermont, considère que la somme reçue n’est pas suffisante pour répondre aux aspirations de son média. Elle aurait aimé recevoir au moins 50 000 $.

29 185 $, c’est nettement insuffisant, considérant notre facteur d’éloignement. Notre journal est imprimé à Mirabel, il faut faire le transport. Ensuite, nous avons trois employés et tout est plus cher dans le nord avec la nourriture et les logements , lance-t-elle.

On fait plusieurs revendications auprès du gouvernement pour augmenter ces sommes qui sont vraiment insuffisantes.

À l’échelle du Québec, 155 médias communautaires se partagent une enveloppe de 6,5 millions de dollars pour l’année 2023-2024.