Augmentation continue du vol de véhicules à Edmonton

La police d'Edmonton annonce « une augmentation continue du vol de véhicules » dans la capitale provinciale, en même temps qu’une baisse des véhicules retrouvés.

Il y a deux raisons principales au vol de voitures , indique le sergent-chef par intérim, Ian Storm, dans le communiqué de la police, ajoutant que des véhicules sont volés pour être expédiés à l'étranger .

La police affirme que, entre 2021 et 2023, ces infractions ont augmenté de 26 %, passant de 3744 à 4714.

Dans le communiqué, la police ajoute avoir de plus en plus de mal à retrouver ces véhicules. Ils sont volés, puis expédiés à l’étranger , explique Ian Storm.

Des agents confirment que certains de ces véhicules ont été retrouvés au Liban et aux Émirats arabes unis.

L’équipe de prévention des vols de voitures de la police d’Edmonton a retrouvé des véhicules et des équipements volés en 2023, dont la valeur totale est estimée à 18 millions de dollars.

Voitures volées pour des actes criminels

Selon la police, certains véhicules sont aussi utilisés pour commettre des crimes, entre autres, des homicides, du trafic de drogue ou des cambriolages. C'est la deuxième raison des vols de véhicules.

Nous constatons également une augmentation de la violence et de la criminalité associées aux arrestations de personnes accusées de vol de véhicule , déclare Ian Storm.

Rien que, en 2023, nos équipes ont saisi 35 armes à feu et [l'équivalent de] plus de 110 000 $ de drogues illicites dans des véhicules volés.

Un problème à l'échelle nationale

Lors d’un sommet national sur le vol de voitures, le 8 février dernier, des responsables politiques provinciaux et fédéraux ont promis des mesures pour lutter contre ce problème jugé croissant à travers le pays.

Ils ont notamment évoqué la possibilité de confier à l’Agence des services frontaliers du Canada une enveloppe de 28 millions de dollars pour mener plus d'enquêtes sur ces infractions.

Le crime organisé est de plus en plus audacieux, et le marché des voitures volées à l'étranger est en pleine expansion , a notamment déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.