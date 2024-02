Publication Facebook du directeur de la SDC Maguire : « inadmissible », selon le maire

Le maire de Québec, Bruno Marchand, se désole du message publié par le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Maguire, Bruno Salvail, contre la nouvelle activité Réverbère, qui vise à mettre en valeur les arts de la rue dans le Vieux-Québec en octobre prochain. Il estime toutefois qu'il revient aux commerçants de l'avenue Maguire de décider si Bruno Salvail est toujours apte à les représenter.

À titre personnel, sur Facebook, le directeur a dénoncé le financement de 400 000 $ accordé par la Ville pour un événement se tenant dans le Vieux-Québec dans un moment d’abondance touristique. Il qualifie entre autres les artistes de souffleux de ballounes et termine même sa missive en souhaitant le retour du maire Régis Labeaume.

Ouvrir en mode plein écran La publication écrite par Bruno Savail mardi soir sur Facebook. Photo : Capture d'écran / Facebook

Quelqu'un a le droit d'être contre, je pense qu'à Québec par contre on a envie d'être positif et constructif, mais surtout, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu’il traite les artistes de souffleux de balloune. C'est inadmissible et réducteur à souhait , répond Bruno Marchand en après-midi.

Il assure que la Ville continuera de travailler avec la SDC et son directeur, mais il croit que les commerçants devraient se poser des questions. C'est aux gens de Maguire de décider qui ils veulent comme porte-parole, ça leur appartient, je ne vais pas décider pour eux. Il devrait s'excuser envers les artistes, ça, c'est le minimum , plaide le maire.

Une mauvaise blague, selon Bruno Salvail

En entrevue, le directeur de la SDC admet que sa publication était maladroite, mais il ne se rétracte pas, préférant plutôt assumer ce qu’il qualifie d’une erreur. Je n'ai pas fait preuve du meilleur des jugements. C'était une journée frustrante. C'est une accumulation de cinq ans de travail, je l'ai peut-être mal exprimée, mais il n'y a pas eu mort d'homme , soutient-il.

Il assure que malgré ce qu’il écrit dans sa publication, il ne souhaite pas réellement le retour de Régis Labeaume. Je m'adressais à des chums, c'était une joke de taverne. Je ne lance pas un appel désespéré au retour de Labeaume, mon rôle de DG, ce n'est pas ça, je n'irai jamais là dans une entrevue , indique Bruno Salvail.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Salvail représente les commerçants de l'avenue Maguire (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Il maintient tout de même qu’au nom de sa SDC, il souhaiterait une répartition plus équitable des investissements événementiels à travers les différents secteurs de la Ville.

Surtout que selon le directeur général, le Vieux-Québec n’a pas nécessairement besoin d’attirer plus de monde en plein dans la haute saison des croisières. Maintenant si on prend ce 400 000 $ et qu'on met 200 000 $ dans Saint-Sauveur et 200 000 sur l'avenue Cartier, je pense qu'on va déplacer les gens et que les retombées économiques ne seront pas affectées dans le Vieux-Québec , avance Bruno Salvail.

Il dit d’ailleurs qu’il serait ouvert à accueillir un événement du genre. S'il y a d'autres enveloppes comme ça où la Ville devient promoteur d'événements qu'elle finance à 100 % et qu’ils ont le goût d'en faire un sur l’avenue Maguire, c'est certain que je vais dire oui , fait savoir M. Salvail.

Avec les informations d'Olivier Lemieux