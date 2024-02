Les motoneigistes brillent par leur absence en Chaudière-Appalaches

Au moment où la saison devrait battre son plein, les motoneigistes ont déserté la région de Chaudière-Appalaches en raison de la fermeture de la quasi-totalité des sentiers. « Je n'ai jamais vu ça », dit d'emblée, Bruno Aubé impliqué dans la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

Habituellement, le village de Saint-Gervais en Chaudière-Appalaches regorge d'adeptes de la motoneige à cette période de l'année. Sa proximité avec le sentier numéro 5, l'autoroute 20 des motoneigistes, n'est pas étrangère à cet engouement. Or, depuis la fin janvier, les motoneigistes, comme les flocons, s'y font rares.

Il y a un manque flagrant de neige cette année. Ici en arrière, les sentiers sont presque sur la terre ou sur le foin. [...] Il y a quelques sentiers qui sont encore disons fonctionnels, mais très peu , laisse tomber Bruno Aubé, administrateur pour la région de Chaudière-Appalaches pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

Le manque de neige est flagrant sur les sentiers de motoneige de Chaudière-Appalaches.

Membre d'un club depuis 18 ans, le motoneigiste d'expérience admet n'avoir rien vu de tel. Si les sentiers ne sont pas directement sur la terre, les pistes sont tellement glacées qu'elles sont devenues impraticables en raison de redoux et des faibles précipitations.

Ça de l'air que dans les années 1980, il y a eu un hiver semblable. Moi, je fais partie d'un club depuis 17, 18 ans. On n'a jamais vu ça des années comme ça. C'est très dommage pour la motoneige cette année.

Les lignes rouges représentent les sentiers fermés en Chaudière-Appalaches.

Pas de réouverture de sitôt

Même si Bruno Aubé attend avec impatience plusieurs bordées de neige, il prévient que la réouverture des sentiers pourrait prendre un certain temps.

La surfaceuse va casser la glace, la neige dure pour faire de la mie, où il y a de la terre où du foin, c'est impossible de remettre de la neige sur les sentiers, il n'en a pas! C'est très difficile!

L'idéal serait plusieurs petites bordées consécutives pour qu'on puisse refaire le fond de sentiers. Il ne faudrait pas qu'il vente trop aussi puisque la neige se promène , prévient le motoneigiste.

Bruno Aubé prévient que la réouverture des sentiers n'aura pas lieu du jour au lendemain.

Des commerçants écopent

Sans surprise, les commerces qui gravitent autour de l'industrie vivent les contrecoups de cette saison à oublier .

On est dans le boom de la saison normalement. Nous autres, on ne vend pas d'huile, on ne vend pas de courroie, on ne vend rien. Les ventes de motoneige, c'est pourri cette année , laisse tomber Martin Simard, propriétaire de GL Sports à Saint-Gervais, dans Bellechasse, et Maurice Brousseau & fils, à Sainte-Justine, dans le comté des Etchemins.

Martin Simard dit n'avoir jamais vu un hiver aussi difficile pour les motoneigistes.

Le commerçant dit avoir déjà les yeux rivés sur l'été. Le monde sont déjà en mode VTT, côte-à-côte. Nos ventes sont quand même bonnes, mais pas dans la motoneige. Même les relais, pas loin d'ici, c'est désastreux pour eux aussi. C'est une saison à oublier honnêtement , ajoute-t-il.

Selon la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, les retombées économiques liées à la motoneige s'élèvent en moyenne à plus de trois milliards de dollars par année.