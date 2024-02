Alors que l’administration Lehouillier cherche à financer l’entretien de ses infrastructures municipales, sous pression en raison du développement immobilier rapide des dernières années, l’opposition avance que le maire en poste depuis 10 ans manque de vision à long terme, sans cadre financier ni planification.

On trouve qu’il fait du vélo sans guidon depuis un bout de temps , laisse tomber Serge Bonin, un des deux élus de l’opposition à Lévis à la sortie d’un discours du maire Lehouillier devant un parterre de 270 personnes issues du milieu des affaires.

Dans son allocution, Gilles Lehouillier a défendu un juste partage des coûts en matière de développement . Son administration songe depuis décembre à instaurer une nouvelle tarification aux promoteurs qui font de la densification.

Ces nouveaux frais imposés aux promoteurs pourraient prendre la forme d’une redevance, comme il en existe une à Terrebonne et Brossard, où les promoteurs doivent payer plusieurs milliers de dollars à la ville pour chaque nouvelle porte.

Toutes ces avenues-là vont être regardées , explique Gilles Lehouillier, en ajoutant que Lévis devra investir 170 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour augmenter ses capacités de production d’eau potable et de traitement des eaux usées.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Lehouillier, le maire de Lévis. Photo : Radio-Canada

Nous allons rencontrer de nouveau les promoteurs pour avoir une répartition équitable. Qui paie quoi dans les nouveaux développements?

Occasion manquée

L’opposition souligne que ce pouvoir de taxation a été conféré aux villes en 2016. Serge Bonin suggère que l’administration Lehouillier, en poste depuis 10 ans, aurait pu l’utiliser depuis plusieurs années pour éviter de se retrouver dans une situation de rattrapage, avec une dette frôlant les 600 millions de dollars et une augmentation de taxes foncières résidentielles de 7,7 % cette année.

Il y a une très grande croissance dont on n’a pas profité pour permettre des services adéquats quand on développe , critique Repensons Lévis. L’opposition attend d’ailleurs toujours le dépôt d’un cadre financier à Lévis, un document en élaboration depuis plusieurs mois.

Depuis dix ans il est là, il n'a pas présenté de cadre financier ou de guide de route pour y arriver. On est allé un peu à l'improviste. Tout à coup ça s'est développé vraiment rapidement et là il dit : "On va essayer de planifier l'avenir" , s’étonne Serge Bonin.

Ouvrir en mode plein écran Serge Bonin, conseiller municipal de Repensons Lévis. Photo : Radio-Canada

Je sens qu'on est en train de planifier l'avenir sur des données qui sont approximatives. […] Il faut continuer la croissance, mais à notre rythme. C'est la ville qui doit contrôler le rythme et quand elle se met un objectif, elle doit le respecter.

Serge Bonin se demande si l’administration Lehouillier est assez lucide pour savoir quand s’arrêter en matière de développement alors qu’elle ne connaît même pas la capacité des infrastructures municipales.

Promoteurs à l’écoute

Après avoir entendu le discours du maire, la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis prévient qu’il n’y a plus de place pour taxer davantage les promoteurs immobiliers, qu’ils fassent de la densification ou non.

Je pense qu'en ce moment, il faut faire attention. C'est une augmentation de 110 % pour les terrains vacants, une augmentation pour les terrains industriels de 8 % en décembre , explique la présidente- directrice générale, Marie-Josée Morency.

En janvier, la chambre de commerce et des joueurs importants des secteurs de l’immobilier et de la construction accusaient d’ailleurs la Ville de Lévis d’ étouffer le développement avec de nouvelles taxes .

La PDG de la chambre de commerce a depuis adouci son discours, disant vouloir miser sur le désir de consultation de Lévis. C'est sain de faire de la consultation, quand on développe une ville comme la nôtre, avec l'effervescence, on peut tellement encore faire plus en termes de tourisme d'affaires, congrès, sports.

La Ville de Lévis anticipe la construction de 8 500 nouvelles unités d’habitation d’ici 2026.