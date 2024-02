Pour son quinzième match sous ses nouvelles couleurs des Pacers de l’Indiana, Pascal Siakam sera de retour pour la première fois à Toronto ce soir face aux Raptors à 19 h 30.

L’ailier fort camerounais a passé plus de huit saisons avec les Raptors de Toronto. La première année, il avait beaucoup joué en ligue de développement, dont il a été sacré meilleur joueur de la finale en 2017.

Spicy P , de la ligue de développement au titre

Deux ans plus tard, il a été élu le joueur qui s'est le plus amélioré de la ligue. Cette année-là, il s'est surtout distingué en étant au second rang des marqueurs de l’équipe qui a remporté la finale NBA 2019 (19,8 points/match).

Sélectionné deux fois au match des étoiles lors de ses années torontoises, Spicy P , son surnom, affiche des moyennes de plus de 17 points et 6 rebonds.

Ouvrir en mode plein écran Lors de sa troisième saison, Pascal Siakam a brillé lors des finales NBA. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Après une légère séance d'entraînement le matin, Pascal Siakam a pris quelques minutes pour répondre aux questions des journalistes.

Publicité

Des visages familiers

Ça fait bizarre , déclare-t-il. Je n’étais même jamais allé dans cette partie du bâtiment , dit-il au sujet du vestiaire de l’équipe des visiteurs. Néanmoins à l’aise , le joueur s’attend à voir beaucoup de visages familiers .

Le Camerounais a confié être arrivé comme un enfant à Toronto et reparti comme un adulte . Ce qui lui fait comprendre la décision du président Masai Ujiri de se séparer de lui pour reconstruire l’équipe.

Ça arrive partout. Tu espères rester quelque part pour toujours, mais la plupart du temps ce n’est pas comme ça.

Même s’il décrit l’annonce de son départ comme vraiment choquante , l’accueil dans l'Indiana, une jeune équipe en nets progrès, l' aide un peu à apaiser toute la peine du départ.

Sa fondation reste à Toronto

Le joueur a notamment annoncé qu’il allait garder sa fondation à Toronto. En dehors du Cameroun, c’est ici que j’ai passé la plus grande partie de ma vie, je dis toujours que c’est comme ma maison ici, alors ma fondation restera là.

La mêlée de presse s’est terminée avec Pascal Siakam qui réclame une question en français , une habitude canadienne qui lui manque .

Il a indiqué qu’il essaye de voir s’il y a une communauté camerounaise à Indianapolis et tentera de la trouver quand il aura passé plus de temps dans la ville .

Les Raptors prévoient de diffuser une vidéo d’hommage lors de la présentation des équipes.