Bleu Jeans Bleu et Clay and Friends seront au 35e Festival d’été francophone de Vancouver

Les groupes Bleu Jeans Bleu et Clay and Friends seront les deux têtes d’affiche de la 35e édition du Festival d’été francophone de Vancouver, qui se déroulera le 15 juin 2024.

Le Centre culturel francophone de Vancouver a dévoilé le nom des groupes mercredi. Ils se produiront en soirée au Vogue Theatre, situé au 918 rue Granville.

Bleu Jeans Bleu montera sur scène à 19 h. Ce groupe, créé en 2013 au Québec, est notamment connu pour ses titres Coton ouaté ou encore J’te gâte all dressed. Leur dernier album, Top Minou, a été pensé pour la scène selon l’aveu même du groupe.

Reconnus comme des catalyseurs chevronnés de la bonne humeur, Bleu Jeans Bleu vous livrent un nouveau spectacle hautement coloré qui saura vous fouetter le moral vers le haut , décrit le site Internet du centre culturel.

Puis à 21 h, ce sera au tour de Clay and Friends de monter sur scène. Réputé pour ses concerts survoltés, Clay and Friends a fait vibrer, depuis 2015, plus de 1750 foules canadiennes et européennes , préviennent les organisateurs du festival. Ils sont notamment connus pour leurs chansons Going up the coast et Bouge ton thang.

La billetterie du festival est ouverte (Nouvelle fenêtre) et les prix vont de 24,31 $ à 66,95 $.