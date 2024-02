Aéroport Saguenay-Bagotville : une lente reprise du transport aérien

La reprise du transport aérien dans la région depuis la fin de la pandémie continue d’être difficile, alors que le nombre de passagers à l’aéroport Saguenay-Bagotville a diminué de 32 % en 2023, par rapport à 2019. La direction mise sur les travaux d’agrandissement du terminal, qui sont presque complétés, pour attirer davantage de transporteurs et augmenter l’offre.

L’aéroport Saguenay-Bagotville a accueilli 87 500 passagers l’année dernière. Promotion Saguenay, qui gère l’aéroport, espérait en juillet dernier renouer avec un achalandage de 100 000 passagers pour l’année 2023.

L’organisation espérait ensuite pouvoir retrouver le même nombre de passagers qu’elle accueillait avant la pandémie, qui était de 128 500 en 2019.

Même si une reprise est observée depuis la chute de 2020, un écart de 32 % sépare l’achalandage de 2023 et celui de 2019.

La reprise du transport aérien est difficile actuellement, reconnaît la directrice de l’aéroport, Louise Bélanger, en entrevue. Tous les aéroports régionaux ont énormément de difficultés et vivent exactement les mêmes situations , souligne-t-elle.

Face à la baisse de l’offre et à des annulations parfois de dernière minute, les passagers ont changé leurs habitudes et utilisent leur voiture pour planifier leurs déplacements. D’autres se tournent vers l’aéroport de Québec, constate également la directrice.

Ouvrir en mode plein écran Louise Bélanger est directrice de l’aéroport Saguenay-Bagotville. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Elle espère que la réfection et l’agrandissement de l’aérogare permettront d’attirer davantage de transporteurs et d'augmenter l’offre. Des discussions sont également en cours avec Air Canada pour ajouter un deuxième vol quotidien.

On discute avec des transporteurs aériens, pas juste avec Air Canada, donc on espère être capable encore une fois d’amener de nouvelles choses, d’amener de nouvelles liaisons et avec l’offre qu’on va pouvoir avoir, j’ai l’impression que les gens vont vraiment pouvoir être intéressés.

Des travaux terminés au printemps

Le bâtiment est accessible aux deux tiers et les travaux du projet de plus de 26 M$ doivent être terminés au printemps.

Ouvrir en mode plein écran Une oeuvre d’art évoquant des avions en papier a été suspendue au coeur du nouvel édifice rénové. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On a les belles installations pour le faire, ce n’est pas gênant d’aller offrir notre nouvelle aérogare auprès des transporteurs aériens , a-t-elle ajouté, à la suite d’une visite du terminal qui a été entièrement rénové et modernisé.

L’aérogare propose pour l’instant trois comptoirs d’enregistrement. Trois autres s’ajouteront lorsque les travaux seront terminés. Une douzaine de transporteurs aériens pourraient se partager ces comptoirs, précise-t-elle.

L’aéroport espère ainsi pouvoir augmenter le nombre de vols civils et commerciaux, qui représentaient environ le tiers du nombre de vols, avant la pandémie. La majorité des départs sont aujourd’hui des vols nolisés par des entreprises vers le Nord-du-Québec.

Ouvrir en mode plein écran L’aérogare propose de grands espaces avec vue sur le tarmac. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pascan Aviation continue d’ailleurs d’opérer des vols nolisés, précise Mme Bélanger, mais le transporteur n’offre plus de vols commerciaux depuis septembre dernier.

Trois vols vers des destinations soleil sont également offerts par Sunwing actuellement. Il y en avait cependant deux fois plus, auparavant. Louise Bélanger espère que certaines destinations populaires pourront être proposées de nouveau.

Douanes permanentes : un achalandage plus important nécessaire

L’aéroport Saguenay-Bagotville espère toujours pouvoir implanter des douanes permanentes, un service qui est espéré depuis plusieurs années. L’espace nécessaire pour le projet a été prévu dans la section réservée à l’arrivée des passagers dans le nouveau terminal.

Ouvrir en mode plein écran Trois comptoirs d’accueil sont ouverts à l’aérogare. Trois autres comptoirs s’ajouteront pour les compagnies aériennes qui assurent le transport de travailleurs dans le Nord. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’achalandage devra toutefois augmenter pour espérer obtenir un service de douanes permanentes, indique Mme Bélanger.

Pour avoir des douanes, il faut avoir de l’entrant. Alors, nous, ce qu’on doit maintenant travailler, c’est d’attirer, d’amener. Et puis, éventuellement, on va prouver au gouvernement fédéral que nous, à Saguenay, on pense qu’on aurait droit à des douanes permanentes , a-t-elle précisé.

Billets à 500 $ : un programme qui ne répond pas aux besoins

La directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, estime de son côté qu’une réflexion doit être faite sur les façons d’améliorer le transport aérien dans la région.

Elle constate que le programme de Québec qui permet d’acheter des billets d’avion à 500 $ annoncé par Québec en 2022 n’a pas répondu aux besoins au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il y a une réflexion à faire, définitivement. Le programme qui a été mis en place ne répondait pas – du moins pour l’aéroport Saguenay-Bagotville, pour la région –, ne répondait pas aux besoins. Il a été peu utilisé d’ailleurs, moins utilisé que dans certaines régions plus éloignées , a-t-elle mentionné.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux à l’aéroport Saguenay-Bagotville doivent être terminés au printemps. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le programme ne répond pas aux besoins de la communauté d’affaires, en particulier, note-t-elle. L’amélioration de la couverture aérienne fait d’ailleurs partie des demandes des chambres de commerce de la région, qui ont déposé un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement provincial.

On a une clientèle d’affaires. Donc, c’est un programme qui visait beaucoup la clientèle de voyageurs, mais il y a une clientèle d’affaires qui a besoin d’accéder rapidement, d’aller travailler une journée à Montréal, de revenir.

Le nombre de billets rendus disponibles par le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) a été abaissé pour l’année 2023-2024. Des changements sont d’ailleurs envisagés dans le programme afin d’étendre son utilisation.

Avec les informations de Michel Gaudreau