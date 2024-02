Des intervenants assignés au suivi intensif dans le milieu (SIM) d’Isaac Brouillard Lessard en Mauricie ont témoigné des difficultés rencontrées dans ce dossier.

Lors de la troisième journée des audiences de l’enquête publique sur la mort de Maureen Breau, l’attention était concentrée sur le suivi psychosocial qu’a reçu Isaac Brouillard Lessard alors qu’il habitait sur le territoire couvert par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) entre 2021 et le moment de la tragédie en mars 2023.

L’équipe du SIM, qui a hérité du dossier, entre en contact avec Isaac Brouillard Lessard le 30 décembre 2021. Ils reçoivent une demande de service, très brève, qui détaille rapidement la situation de leur nouveau client.

Dans ce document, on trouve l’âge d’Isaac Brouillard Lessard, son diagnostic de trouble schizoaffectif, le fait qu’il est en rémission de dépendance à des substances comme le cannabis et les amphétamines et qu’il affirme ne pas prendre ses médicaments depuis 11 mois.

Publicité

À ce moment, Isaac Brouillard Lessard est à la veille de l’expulsion de son appartement, qu’il perd en raison de son altercation violente avec le concierge de celui-ci qui a eu lieu plus tôt dans l’année.

La psychoéducatrice Marie-Maude Beaulieu, qui fait partie de l’équipe du SIM , a témoigné des difficultés qu’elle a eues à l’aider lorsque le SIM était assigné à son dossier.

Elle se rappelle avoir reçu des informations assez sommaires sur Isaac Brouillard Lessard, mais qu’il s’agit d’une situation assez typique. On commence souvent nos interventions avec un manque d’informations , indique-t-elle.

Un manque de collaboration constaté rapidement

Dans son plan d’intervention, qui pour elle se situait surtout au niveau socioprofessionnel, elle voulait l’aider à se trouver un toit, pour ensuite l’aider à se trouver un emploi.

Le plus gros du travail en termes de recherche d’emploi s’est déroulé en mars et avril 2022, elle se rappelle l’avoir aidé à refaire son curriculum vitae (CV), et de l’avoir transporté trois fois pour aller porter des CV en ville, mais il refusait toute autre aide.

Il ne verbalisait pas ses besoins, [...] il n’avait pas vraiment besoin d’aide selon lui , dit-elle, affirmant qu’il refusait des trucs pour mieux se présenter chez de potentiels employeurs.

Ouvrir en mode plein écran Isaac Brouillard Lessard était réfractaire aux suivis effectués par les professionnels de la santé. (Photo d'archives) Photo : Facebook

Il avait une belle confiance en lui pour aller voir les gens et porter des CV , se remémore-t-elle.

Publicité

Mme Beaulieu se rappelle qu’il était très difficile pour les membres de l’équipe d’intervenir auprès de lui.

Sans la collaboration du client, ils ne pouvaient pas faire un plan très élaboré , dit-elle.

L’équipe du SIM discute très tôt, dès mars, du manque de collaboration de leur client avec eux lorsqu’ils tentent de faire leurs suivis. Dès août, l’équipe commence à se désengager de lui, passant à un mode de suivi par textos principalement.

Le dossier d’Isaac Brouillard est officiellement fermé en décembre au SIM, un événement qui a réjoui le principal intéressé.

Il était content, il nous a dit : "enfin, vous avez compris" que ce n’est pas nécessaire d’avoir un suivi dans sa vie , ajoute Mme Beaulieu.

La coroner a déploré qu’il n’existe pas d’autres ressources qui pouvaient faire le suivi dans le dossier, la fin du suivi du SIM fait en sorte qu’il y a un vide de suivi.

Mais Mme Beaulieu rappelle qu’au moment de prendre la décision, l’équipe du SIM pensait que celle-ci était la bonne.

On n’avait pas d'inquiétude pour Isaac, il prenait son traitement, il allait aux rencontres avec son médecin, il n'avait pas eu de comportement agressif pendant l’année où on l’avait suivi , rappelle-t-elle.

Mme Kamel s’est questionnée sur l’absence dans le système au Québec d’un mécanisme semblable à celui d’un agent de probation, mais pour les cas de santé mentale.

Elle a déploré que la responsabilité retombe souvent sur des professionnels de la santé qui ont du mal à jouer ce rôle.