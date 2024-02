Le syndicat des travailleurs de la fonderie demande à Glencore d’investir

Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda, qui représente les 400 travailleurs syndiqués de la Fonderie Horne, s’inquiète des menaces de fermeture de l’usine de Rouyn-Noranda.

On a été extrêmement surpris de la nouvelle, on ne s’attendait pas à ça du tout , mentionne d’entrée de jeu le président du syndicat, Shawn Smith.

J’ai reçu plusieurs appels et textos de membres qui sont inquiets parce que, comme nous, ils avaient l’information que tout allait bien , ajoute-il.

Les travailleurs ont appris en même temps que les élus et que la population que Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, hésitait à investir dans le projet AERIS en raison de la hausse des coûts du projet et du manque de prévisibilité sur la prochaine autorisation ministérielle en 2028.

Sans commenter la possibilité d’une fermeture, la surintendante communications et relations avec la communauté pour la Fonderie Horne, Cindy Caouette, indique par communiqué que le projet de modernisation Aeris est sur le point de passer de la phase préfaisabilité à faisabilité. À cet effet, une nouvelle étape d’approbation de la maison-mère est requise pour valider le portrait global du projet, incluant les investissements requis et les risques associés, tel que prévu par notre processus interne de gestion et de gouvernance des projets majeurs .

Ouvrir en mode plein écran La Fonderie Horne et le lac Osisko, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les coûts estimés du projet de modernisation sont passés de 500 millions à 750 millions de dollars, une hausse de 50 %.

On comprend que Glencore veut avoir certaines garanties avant d’injecter autant d’argent dans un projet. Jamais l’employeur n'a laissé croire que ça ne se ferait pas, au contraire. Alors là, d’apprendre qu’il faut retourner négocier avec la haute direction de Glencore, ça ne fait pas de sens pour nous.

Impossible d’atteindre la norme provinciale d’arsenic?

Glencore laisse aussi entendre dans une note interne dont Radio-Canada a obtenu copie qu’il lui sera impossible d’atteindre la norme provinciale de 3 nanogrammes par mètre cube d’arsenic dans l’air. La multinationale craint donc de devoir fermer son usine si le gouvernement lui impose cette norme en 2028.

On est les premiers à le demander aussi, c’est notre environnement de travail. On a le nez dedans, c’est normal que nous aussi, on veuille atteindre la norme, mais il faut le faire de façon à préserver nos emplois et rassurer la population. On croit fortement que l’employeur, avec les technologies d’aujourd’hui, va y arriver , affirme Shawn Smith.

Ouvrir en mode plein écran La présidente nationale de la CSN, Caroline Senneville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

« Les travailleuses et les travailleurs doivent demeurer au cœur de la transition juste vers une économie plus verte, d’une part pour préserver les emplois concernés, mais d’autre part pour atteindre les normes environnementales en matière de salubrité de l’air et de santé publique. En ce sens, les investissements annoncés à la Fonderie Horne doivent être confirmés dès que possible », exprime pour sa part Caroline Senneville, présidente de la CSN, dans un communiqué de presse.