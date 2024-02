Faux départ dans les érablières du Nouveau-Brunswick

Le redoux de la semaine dernière a stimulé les premières coulées de sève des érables au Nouveau-Brunswick, mais cette eau n’est pas bonne à bouillir parce qu’elle ne contient pas assez de sucre.

Elle ne sert qu’à nettoyer les tuyaux , affirme Patrick Thériault, propriétaire d’une érablière de 32 000 entailles à Saint-Quentin.

Le froid des derniers jours a tôt fait de ramener la situation à la normale, dit-il.

Un phénomène de plus en plus fréquent

De voir les érables couler en février devient un phénomène de plus en plus fréquent, admet Frédérick Dion, président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick. Cette organisation compte 120 membres parmi les quelque 200 producteurs de sirop d’érable de la province.

La sève de l'érable traverse jusqu'à l'érablière dans la tubulure.

C’est un faux départ , convient-il. Ce n’est pas le début de la saison. Je n’ai pas entendu dire qu’un producteur avait bouilli en fin de semaine. Il faudra attendre la fin mars pour avoir des coulées suffisantes pour bouillir. Cependant, de voir couler l’eau en février est particulier et c’est un phénomène qu’on voit de plus en plus.

Des acériculteurs de la Gaspésie ont été pris de court, la semaine dernière, alors que ceux des États-Unis sont déjà prêts à commencer la saison des sucres, affirme le président de l’association.

Dans l’espoir d’une meilleure année que 2023

Au Nouveau-Brunswick, les acériculteurs sont actuellement en train de terminer leurs entailles. Ils profitent d’un hiver doux et peu neigeux qui leur permet d’avoir un meilleur accès aux érables et ainsi être prêts pour la prochaine saison, que l’on souhaite meilleure que 2023.

Selon le président de l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion, l'année 2023 a été désastreuse pour les producteurs de sirop d'érable de la province.

L’an dernier, le Nouveau-Brunswick a produit un peu plus de 500 000 gallons de sirop. C’est bien en deçà des 800 000 gallons obtenus en 2022.

Les amateurs devront donc s’armer de patience avant de pouvoir verser le précieux liquide sucré sur leurs crêpes.

La marmotte a annoncé un printemps de bonne heure , soutient Patrick Thériault, avec une pointe d’humour. On est aussi dans une année bissextile, ce qui est généralement bon pour le sirop.

Plus sérieusement, il espère un printemps propice à la coulée pour effacer la mauvaise année de 2023, tout comme celle de 2018 où le dégel et le verglas avaient abîmé le pied des érables.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, de si mauvaises années. Normalement, on en a une aux 10 ans. Mais là, deux en six ans… Il ne faut pas un gros soleil chaud, c’est ça qui nous a tués l’an dernier , convient-il.

Frédérick Dion concède qu’il est encore très difficile de prévoir comment se déroulera la prochaine saison.