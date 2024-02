La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a dit qu’elle « continuera d’investir dans l’infrastructure des routes albertaines », en réaction aux commentaires du ministre fédéral de l’environnement, Steven Guilbeault, qui maintient que le fédéral n'investira plus dans de grands projets de routes.

La première ministre ajoute que certains qui n’ont jamais quitté Montréal ne comprennent pas que certains dépendent des autoroutes pour se rendre où ils ont besoin d'aller .

Selon le Montreal Gazette, Steven Guilbeault aurait déclaré que son gouvernement allait arrêter de bâtir de nouveaux projets majeurs de routes, lundi soir, lors d'un événement portant sur le transport public qui avait lieu à Montréal.

Notre gouvernement a pris la décision de ne plus investir dans de nouvelles infrastructures routières. Bien sûr, nous allons continuer d’aider les villes, provinces et territoires à entretenir les routes existantes [mais nous] n’allons plus élargir le réseau.