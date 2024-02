Le manque de neige a des conséquences qui donnent froid dans le dos

Plusieurs régions du Québec doivent composer cette année avec un déficit de neige au sol important. Un contexte déprimant pour les amateurs de plein air, mais qui pourrait aussi avoir des impacts environnementaux non négligeables.

Environnement Canada estime qu'actuellement il y a 0 cm de neige au sol à Sherbrooke. En moyenne, de 1980 à 2010, il y en avait de 19 cm à ce jour-ci de l'année. La situation n’est pas plus réjouissante à Montréal, Trois-Rivières et Québec. Il manque tellement de neige que les sentiers de motoneige n'ouvriront pas à Sherbrooke à moins qu'il y ait une bordée de 30 à 40 cm. Je suis avec le Club depuis dix ans et c'est le premier hiver où on ne réussit pas à ouvrir les sentiers rendu au mois de février , déplore le vice-président de sentiers au Club de motoneige Harfang de l’Estrie, Marc Lachance.

Les impacts financiers sont importants pour le club puisqu'une partie de son financement est lié au nombre d’heures de surfaçage. Ça veut dire que si je ne surface pas, je ne suis pas payé , dit M. Lachance.

Cet argent sert à payer les coûts annuels d'entretien des sentiers qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Si les saisons s'écourtent, oui effectivement, il faudra voir avec la Fédération pour avoir des argents supplémentaires pour continuer d'offrir un réseau , ajoute le vice-président.

Les conditions climatiques ont aussi un impact bien réel dans les habitudes des consommateurs. Par exemple, au Atmosphère de Sherbrooke, les raquettes à neige n'ont pas été très populaires cette année. À tel point que le magasin a même fait le choix de sortir les équipements d’été beaucoup plus tôt qu’à l’habitude. C'est surprenant la quantité de gens qui viennent se préparer pour un vélo électrique. Nous-mêmes, on est [étonnés]. [On se dit] que les gens sont tôt, qu'ils ont envie de passer à autre chose , raconte le copropriétaire, Mathieu Péloquin.

Nappes phréatiques, feux de forêt et insectes touchés aussi

Il n'y a pas que les sports et les ventes commerciales qui sont affectés par le manque de neige. Des conséquences du faible couvert pourraient être ressenties au niveau environnemental. Par exemple, le sol gelé a empêché l'eau, résultant de la fonte de la neige des dernières semaines, de recharger les nappes phréatiques. Ces dernières pourraient être plus basses qu'à l'habitude au printemps.

Ouvrir en mode plein écran Robert Leconte s'inquiète des effets du manque de neige sur les insectes, entre autres. Photo : Radio-Canada

Lorsque les niveaux sont trop bas, ça peut mettre à risque certaines prises d'eau potable. Ça pourrait avoir des impacts sur les cultures. Les sols seront plus secs au nord. On parle aussi de la saison des feux de forêt, ça n'augure pas bien , énumère le professeur associé au Département de génie civil de l'Université de Sherbrooke, Robert Leconte.

Sans oublier les insectes qui vivent à quelques centimètres dans le sol et qui sont protégés normalement par l’effet isolant de la neige. Ça peut causer une surmortalité de ces espèces-là , ajoute-t-il.

Selon ce dernier, il faudra s'habituer à un faible couvert de neige dans le sud du Québec. La tendance est bien réelle.

Avec les informations de Thomas Deshaies