Les élèves de Saint-Stanislas déplacés dans deux autres écoles

Pour une durée évaluée à quatre semaines, six classes ainsi que les membres du personnel de l’école primaire Saint-Gabriel, de Saint-Stanislas, seront relogés dans deux autres écoles, par mesure préventive, en raison des travaux qui s’étirent au sein de cette bâtisse.

La situation touche 99 élèves, qui pourront profiter du transport scolaire pour se rendre dans leur nouvelle école. Les parents des élèves ont été informés de cette situation lors d’une assemblée générale qui s’est tenue lundi soir, sinon par courriel pour les absents.

Les élèves de la première à la troisième année devront se rendre à l’école Saint-Charles, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, et les élèves de 4e et 5e années recevront de leur côté leur formation à l'école Sainte-Marie de l’école des Champs-et-Marées, de Batiscan, qui se trouve à quelque 30 minutes de l’école de Saint-Stanislas.

Pour répondre aux demandes des enseignants et pour s'ajuster au calendrier scolaire, la directrice générale du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Ginette Masse, a décidé de laisser le temps aux élèves de terminer leur étape. La date n'est pas fixée, mais elle aimerait que le déménagement puisse se réaliser pendant la semaine de relâche.

Des travaux qui s’étirent

Au départ, les travaux entrepris dans cette école avaient pour but de renforcer la structure du premier étage de la bâtisse et d’effectuer certains travaux dans le vide sanitaire. Or, pendant la démolition des cloisons des murs extérieurs, d'autres travaux qui n’avaient pas été planifiés se sont ajoutés, explique la direction du Centre de services scolaire.

Au cours des prochaines semaines, des travaux temporaires seront effectués pour renforcer la structure de tous les planchers. Le Centre de services scolaire a tenu à rassurer les parents sur le fait que le bâtiment est sécuritaire et qu'aucune évacuation n’est requise.

Les travaux de renforcement ne sont pas surprenants, souligne Mme Masse. Il s'agit du plus vieux bâtiment de notre centre de services scolaire, un bâtiment en pierres, qui date des années 1890, c'est complexe.

La décision de déménager temporairement les élèves vise à garantir leur confort et à assurer la sécurité de tous.

Mécontentement et dérangement

La situation qui a été vécue au cours des derniers mois a causé du mécontentement. Un individu qui préfère garder l’anonymat souligne que depuis la période des Fêtes, l'entrepreneur n’est même plus sur place.

Les professeurs vivent dans un bordel depuis des mois, dit-il. Il y a de la démolition durant les heures de classe, de la ''scrappe'' qui tombe sur les bureaux. Les professeurs sont à bout et en sont rendus à pleurer.

Il déplore que de la poussière et des produits chimiques soient notables au sein de l'école depuis le début des travaux, que l’eau chaude y a fait défaut et qu’on a érigé des couloirs en contreplaqués pour faire passer les jeunes.

En général, les parents se montrent compréhensifs et trouvent le déménagement rassurant, malgré quelques inconvénients, notamment pour certains élèves d'une même famille qui s'en trouveront séparés.

Ce qu'on dit autant au personnel qu'aux parents, c'est qu'on aurait pu faire les travaux d'un côté et mettre les élèves de l'autre côté de la bâtisse, mais justement, parce qu'il y aura du bruit, parce que ce ne sera pas un environnement qui sera sain pour les élèves, on a proposé de déménager, fait valoir Mme Masse. On a posé la question au personnel et ils ont dit: on en a assez du bruit, on préfère déménager.

Latitude sur le délai

Pour le moment, on estime la durée des travaux à quatre semaines, mais la direction préfère tout de même se garder une latitude.

On va quand même prendre le temps d'évaluer la situation et si on considère que ce n'est pas une bonne idée de revenir dans les locaux (après quatre semaines) parce qu'il y a encore du bruit, on va ajuster notre horaire et être conciliant , indique la directrice générale.

Avec les informations de Kassandra Lebel