Bientôt 30 nouvelles bornes dans cinq municipalités jeannoises

Le programme 4500 bornes d'Hydro-Québec se déploie depuis deux ans un peu partout à travers la province. Au Lac-Saint-Jean, cinq municipalités ont obtenu une subvention pour installer un total de 30 nouvelles bornes.

Il s’agit de L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Lamarche, Dolbeau-Mistassini, Saint-Bruno et Saint-Félicien.

Après avoir installé quatre bornes électriques en 2023, la municipalité de Lamarche a poursuivi ses démarches pour augmenter son offre grâce aux subventions offertes par le Programme 4500 bornes d'Hydro-Québec.

À 82 ans, le maire de Lamarche, Michel Bergeron, a décidé d’acheter un véhicule utilitaire sport hybride. Il veut montrer l’exemple.

Je me suis dit, les autres vont faire de même progressivement. [Avec] l'électricité, il n'y a pas de pollution comme telle , indique celui qui constate que plusieurs membres de son entourage se tournent vers cette technologie.

La municipalité de Lamarche pourra installer la nouvelle station de quatre bornes au printemps, une fois que les travaux d'excavation et d'aménagement seront réalisés. Les bornes seront placées près du camping municipal.

Ouvrir en mode plein écran Les bornes seront situées près du camping municipal à Lamarche. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Notre village est quasiment en majorité en villégiature sur le bord de la Péribonka, et du [lac] Tchitogama en haut. Les gens venaient ici, mettre leur voiture sur le stationnement de l'hôtel de ville alors j'ai dit à mon directeur, je vais en demander encore quatre autres, et on les a eues , d’expliquer le sourire aux lèvres, Michel Bergeron.

Les bornes pourront aussi être utilisées par les clients du camping Otis Nature, situé à proximité.

On voit aussi apparaître dans le récréotouristique et dans le récréatif les véhicules électriques. On va voir arriver les VTT qui apparaissent sur nos sentiers. On voit aussi cet hiver les nouvelles Taïga qui apparaissent dans le sentier des motoneiges. Donc, c’est tout à fait à propos d'installer des bornes pour la clientèle qui arrive avec son véhicule été comme hiver , a soutenu la copropriétaire du camping, Suzanne Richard

Programme 4500 bornes

Depuis deux ans, 477 bornes ont été mises en services au Québec. Le gouvernement vient d'octroyer des subventions pour en ajouter 1460. Il vise à atteindre 4500 bornes d’ici cinq ans.

On est confiant d'arriver à l'objectif. Si on regarde à ce jour, on a presque le tiers des bornes qui ont été sélectionnées, donc qui vont recevoir un financement. On pense que vu le rythme et ça va s'accélérer dans les prochaines années, qu'on va pouvoir atteindre l'objectif d'ici la fin de 2029 , a souligné le porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty.

L’objectif du programme est d'installer des bornes qui offrent une recharge à 240 volts dans les centres-villes, près des commerces et dans les quartiers résidentiels.