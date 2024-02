Une entreprise de Canmore a sauvé une course de la Coupe du monde de ski de fond

Il était minuit moins une pour la Coupe du monde de ski de fond à Canmore si ce n’était pas grâce à l’intervention à point nommé d’une entreprise locale, Zone4. L'équipement de Swiss Timing, une entreprise de chronométrage européenne, n’a pu être livré à temps en Alberta, à cause d'une grève qui touche plusieurs aéroports allemands.

Le problème était assez grave, puisqu'il menaçait l’annulation des courses de vendredi passé.

Zone4 a donc été appelé à la rescousse.

Ils ont entendu dire qu’il y avait une compagnie à Canmore qui chronomètre aussi le ski de fond, alors ils nous ont contactés. Ça nous donnait juste deux jours pour répondre à l’appel , raconte Étienne Richard, responsable des opérations pour l’entreprise albertaine.

Chronométrer une Coupe du monde n’est pas une mince affaire, souligne-t-il. C’est que l’événement est diffusé en direct sur la télévision [à] l’international.

Étienne Richard mentionne que, lors de ce type d’événement, le chronométrage permet de diffuser en temps réel les informations d’une course pour les téléspectateurs. Par exemple, le nom des participants s’affiche lorsqu’ils franchissent un temps de passage.

Nancy Richard, directrice des communications et du marketing pour la l'organisme à but non lucratif Alberta World Cup Society, précise que ce chronométrage est important au bon déroulement des épreuves de la Coupe du monde et pour ses 30 millions de téléspectateurs.

Quand on a une production qui doit être télévisée [...] tout ce qui est montré comme image, qui explique ce qui se passe dans la course est aussi important que l'image des skieurs qui courent.

Si on ne peut pas apporter cette information-là, on ne peut pas satisfaire tout ce qui est requis de notre production.

Donc, sans l’aide de Zone4, et de la collaboration de Swiss Timing pour trouver une solution, l’Alberta World Cup Society contemplait une autre éventualité : c’est assez simple, c’est l’annulation de la course , lâche Nancy Richard.

Ils ont sauvé notre journée du vendredi , insiste-t-elle.

Deux jours pour préparer neuf mois de travail

Étienne Richard explique qu'en temps normal, le chronométrage de ce type d'événement nécessite des mois de travail en amont pour s'assurer que tout soit en règle. Heureusement, Zone4 avait effectué le chronométrage pour une épreuve similaire, l'année dernière.

Les neuf mois de préparations qu’ils ont utilisés pour ce championnat ont donc pu être réutilisés et adaptés pour celui de Canmore, et leur ont permis d'économiser beaucoup de temps.

Après de nombreux tests et deux jours très occupés, la petite équipe de moins d’une dizaine de personnes était prête pour le jour de la course, raconte Étienne Richard. Il y avait un petit stress, c’est sûr.

Il se rappelle être dans la salle de chronométrage, à surveiller en direct le déroulement de la course de vendredi. Le premier passage de temps des athlètes était crucial, car il allait déterminer s’ils avaient réussi leur travail.

Puis là, quand on a tous vu [que le nom des athlètes] commençaient à apparaître à la télévision, sans aucun délai, il y a eu comme un petit soupir.