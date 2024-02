Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec demande l’aide des élus provinciaux

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec demande de l'aide aux élus provinciaux. Aux prises avec des problèmes financiers qu'il qualifie de criants, il exhorte le gouvernement du Québec à lui venir en aide.

Les 32 établissements membres du Regroupement réclament 27 M$ pour maintenir les services aux 3500 jeunes qu'ils soutiennent chaque année.

À défaut d'être entendus, ces organismes craignent de devoir faire des choix déchirants au détriment de nombreux jeunes.

À très court terme, ce qui est le plus urgent, c'est vraiment le financement pour les employés. On sait tous que la santé mentale et l'itinérance [prennent] une ampleur qui est troublante. Ça veut dire que quand on n'a pas les employés sur le plancher pour accueillir ces jeunes-là, ils se retrouvent à la rue , souligne la directrice de l'intervention à la Maison Habit-Action de Drummondville, Joanie Côté.

Les intervenants ont peur de travailler seuls, considérant les problématiques qui sont de plus en plus importantes. Nous, on n'est même pas en mesure de doubler les quarts de travail, donc les intervenants sont seuls de nuit, de fin de semaine et dans les moments les plus critiques.

Au cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, on précise que celui-ci s'est lancé en politique pour le bien-être des jeunes.

Tout en rappelant qu'il ne fera jamais de concession pour qu'ils atteignent leur plein potentiel, son cabinet soutient qu'il a déjà rehaussé le financement des Auberges du cœur de 40 % en 2022.