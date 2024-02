Meurtres à Wendake : poursuite de 2,5 M$ contre la DPJ de la Capitale-Nationale

Après avoir dénoncé l’inaction de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), la mère des deux jeunes enfants tués en octobre 2020 à Wendake exige réparation. Dans une poursuite déposée jeudi au palais de justice de Québec, Émilie Arsenault poursuit la DPJ de la Capitale-Nationale pour une somme de 2,5 millions de dollars.

Cela fait près de deux ans que la mère endeuillée avait fait parvenir une mise en demeure au CIUSSS de la Capitale-Nationale où elle montrait du doigt l'aveuglement volontaire de l'ensemble du système .

Trois signalements, l'un effectué par un policier, l'autre par une intervenante sociale et enfin par la mère elle-même, ont été adressés à la DPJ pour dénoncer la dangerosité du père des enfants. Ces signalements ont été faits entre le 31 mai 2018 et le 10 janvier 2020. Aucun d’entre eux n’a été retenu. L’irréparable a été commis par Michaël Chicoine en octobre 2020.

Je n'y crois plus à notre système de protection. Il n'a pas réussi à sauver mes enfants, je n'ai plus confiance du tout.

Dans la dernière année, Émilie Arsenault a pris connaissance des résultats des différentes enquêtes réalisées pour comprendre ce qui a mené au drame. À la lumière des révélations d'enquêtes et sans retour de la DPJ, elle pousse sa démarche plus loin avec une poursuite qu'elle dépose contre le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Il faut que la DPJ soit imputable. Personne n'a reconnu ses torts ni dit publiquement qu'ils n'ont pas agi dans ce dossier-là. Il n'y a aucune conséquence , affirme la mère endeuillée qui réclame 2,5 millions de dollars, dont 400 000 $ demandés par les grands-parents maternels des enfants.

Sommes réclamées au CIUSSS de la Capitale-Nationale Dommages Montant Dommages punitifs 1 M$ Autres dommages (souffrances, douleurs et pertes de revenus) 1,6 M$ Les montants réclamés seraient distribués ainsi : 400 000 $ pour les grands-parents maternels et 2,1 M$ pour la mère. Source : Demande introductive d’instance en dommages et intérêts

Michaël Chicoine purge en ce moment une peine d’emprisonnement à vie pour avoir tué ses deux fils âgés de deux et de cinq ans.

Des enquêtes qui mettent en lumière les lacunes

Pas moins de cinq enquêtes ont été réalisées à la suite du drame. Deux enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), une demandée par le ministre Lionel Carmant, une autre par la Sûreté du Québec (SQ) et une dernière par le Bureau du coroner.

La CDPDJ constate qu’il y a eu des écarts importants avec les normes prévues pour l’étape de la réception et du traitement des signalements dans les délais de traitement des deux derniers signalements.

Les conclusions de l’enquête menée par la CDPDJ démontrent que le troisième signalement à la DPJ aura pris deux mois avant d’être traité.

Au cours de ce signalement, Émilie Arsenault dit avoir mentionné à plusieurs reprises que le père représentait un risque homicidaire face aux enfants.

Ces craintes deviendront réalité un peu moins de dix mois plus tard. Peut-être que s’il y avait des conséquences, les intervenants agiraient plus rapidement , croit Émilie Arsenault.

Ouvrir en mode plein écran Emilie Arsenault avec ses deux enfants, Alex et Olivier, tués en octobre 2020 à Wendake. Photo : Emilie Arsenault

Émilie Arsenault affirme que cette poursuite marque le combat de sa vie, soit celui de s'assurer qu'une situation comme elle a vécu ne se reproduise plus.