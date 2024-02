Trois-Rivières dénonce les messages haineux et misogynes

La Ville de Trois-Rivières a lancé mercredi, jour de la Saint-Valentin, une campagne de sensibilisation sur ses réseaux sociaux pour dénoncer et tenter de contrer les messages négatifs, haineux et même parfois misogynes qui sont adressés à leurs employés. Ces messages sont reçus par courriel, par téléphone ou pendant leur quart de travail auprès de la population.

L’initiative de la vidéo a été prise à la suite d’une recrudescence de ce type de messages, souligne le responsable des communications et porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morrissette.

Bon an mal an, on reçoit cinq à sept messages pour lesquels on doit intervenir avec un avis écrit, mais cette année, seulement en janvier, nous avons déjà trois cas, dit-il. Les messages sont aussi plus violents et plus misogynes. La tendance est vraiment mal partie, autant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, des employés qui représentent les départements visés par les invectives lisent textuellement et à voix haute les messages reçus devant la caméra, ce qui donne une bonne idée de l'incivilité qui peut sévir. On y traite les employés de niais ou de face de rat, pour ne donner que quelques exemples, ou on y va de phrases complètes du genre: Je t'aurais craché dans la face juste pour te réveiller ou J'exige que la réparation se fasse cet après-midi et que le chef des imbéciles communique avec moi pour s'excuser de l'incompétence contagieuse de son département.

Les messages négatifs sont nombreux à l'égard de la Ville, mais dans la vidéo, on dénonce précisément les messages qui sont adressés aux employés en tant qu'individu. C’est à ce moment qu’on intervient , note M. Morrissette. Les employés peuvent alors faire un rapport à notre équipe des services juridiques, qui évalue les mesures qui seront mises en place. Dans cette équipe, on a même géré des menaces de mort par le passé.

Mikaël Morissette note que les employés visés sont en grande majorité ceux qui sont en contact direct avec les citoyens, que ce soit le personnel des travaux publics, de l’aménagement du territoire, des bibliothèques et du service de l’évaluation, notamment.

Il arrive même parfois que des employés se font taper sur le casque pour se faire invectiver , commente-t-il.

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux dure deux minutes et est précédée d’un message où l’on signale que la supervision des parents est conseillée.

Par cette façon de faire, on veut dénoncer la situation, mais le but est aussi de faire du renforcement positif. À la fin de la vidéo, on termine d’ailleurs avec la lecture de messages bienveillants à l’endroit du personnel de la Ville.