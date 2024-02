Les Hutlet deviennent la famille officielle du 55e Festival du Voyageur

Le Festival du Voyageur a annoncé mercredi que les Hutlet ont été choisis comme la famille officielle de la 55e édition de l'événement.

Philippe Hutlet, sa conjointe Danièle Hutlet, et leurs quatre enfants, Danika, Élise, Rémi et Mia, 5 ans, seront les représentants de l'événement cette année et l'année prochaine.

C’est un grand honneur , a déclaré Philippe Hutlet quelques instants après l’annonce officielle. Notre mandat c’est de répandre la joie de vivre. Entraîner le monde à chanter et à danser, et d’avoir du plaisir , explique-t-il.

Le Festival du Voyageur est un incontournable pour la famille Hutlet, originaire de Lorette. Depuis quelques années, Danika et Elise participent au concours de violon du Festival, qui aura lieu dimanche 25 février cette année.

De plus, l'événement revêt une place spéciale pour Philippe et Danièle Hutlet. On s’est rencontré pour la toute première fois au Festival. On avait pris un Pepsi ensemble , raconte Danièle, sourire en coin.

Avec les informations de Mario De Ciccio