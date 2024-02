L’offre alimentaire bientôt de retour sur les plaines d’Abraham

Pour la première fois depuis quelques années, les personnes qui fréquentent les plaines d’Abraham pourront profiter d’un service alimentaire à compter du printemps prochain.

La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) a publié au cours des derniers jours un appel de propositions concernant l’exploitation d’une concession alimentaire au pavillon central, tout près du kiosque Edwin-Bélanger.

L’entreprise dont les services seront retenus devra également exploiter une unité mobile afin de desservir différents secteurs des Plaines.

Ouvrir en mode plein écran L’offre alimentaire devra minimalement comprendre des boissons chaudes et froides, des collations et des repas légers. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

L'unité mobile pourra revêtir la forme d’une petite roulotte ou d’un triporteur servant à la vente ambulante.

Publicité

On cherche quelque chose de léger. On n’est pas en mode camion de cuisine de rue , précise Katherine Laflamme, directrice marketing et développement à la CCBN .

Exigences

L’offre alimentaire devra minimalement comprendre des boissons chaudes et froides, des collations et des repas légers.

Aucune friture ne pourra être servie. L’offre devra aussi inclure des aliments santé et privilégier des options écoresponsables.

Ouvrir en mode plein écran « Sous réserve de l’obtention du permis d’alcool requis, la vente de boissons alcoolisées à être consommées strictement au pavillon (photo) ou sur sa terrasse pourra se faire au comptoir alimentaire du pavillon », précise l’appel de propositions. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

En ramenant l’offre alimentaire sur les plaines d’Abraham, la CCBN dit vouloir bonifier l’expérience des usagers . Elle cherche à conclure une entente d’une durée de cinq ans (1er avril 2024 au 31 mars 2029) avec une possibilité de prolongation de deux années supplémentaires.

L’organisme fédéral responsable de la gestion du parc des Champs-de-Bataille mentionne que l’exploitation de la concession alimentaire devra commencer au plus tard le 1er juin 2024.

Pendant la saison estivale, le comptoir alimentaire devra ouvrir au plus tard à 9 h le matin, et fermer au plus tôt à 17 h et au plus tard à 22 h, sept jours sur sept. Les soirs d’événements culturels au kiosque Edwin-Bélanger, le comptoir alimentaire devra être ouvert jusqu’à 22 h , peut-on lire dans l’appel de propositions.

Ouvrir en mode plein écran Lors d’événements culturels présentés au kiosque Edwin-Bélanger (photo), le comptoir alimentaire devra être ouvert jusqu’à 22 h. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

De plus, une opération hivernale minimale sera à prévoir et à déterminer conjointement entre le concessionnaire et la CCBN dès la première année d'opération .

Publicité

Vers un 2e point de vente fixe?

Le concessionnaire retenu devra par ailleurs s’engager à tenir des discussions avec la CCBN concernant l’aménagement d’un point de vente fixe additionnel sur le cap Diamant à compter de l’été 2025.

La dernière présence d’une concession alimentaire sur le site des plaines d’Abraham, hors festivals et événements spéciaux, remonte au début de la pandémie. Elle était exploitée par la sandwicherie Fastoche.