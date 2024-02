Deux rapports accablants font la lumière sur les dernières heures de douleur vécues par une octogénaire de 88 ans dans sa résidence pour personnes âgées de Gatineau.

Décédée à la suite d’une inflammation sévère des voies biliaires en juin 2022, Lise Désy n’a pas reçu les soins adéquats qui auraient permis de soulager ses douleurs en fin de vie , conclut la coroner Pascale Boulay.

La Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais confirme également après analyse que la dame a été victime de maltraitance, dans les semaines qui ont précédé sa mort.

Julie Pagé, photographiée en 2015 avec sa mère, Lise Désy

Sa fille Julie Pagé, une ancienne employée de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, dénonce le fait que sa mère n'ait pas eu accès aux soins nécessaires pour alléger ses souffrances, en raison d'obstacles bureaucratiques.

Mon but, dans la vie, c'était que ça se passe bien, qu'elle soit heureuse et en santé le plus longtemps possible.

Lise Désy est décédée le 10 juin 2022 à la Maison Bruyère du secteur Aylmer, à Gatineau, une résidence privée pour aînés. En raison de sa condition médicale, ce sont toutefois les ressources intermédiaires (RI) du CISSS de l’Outaouais qui avaient la responsabilité de lui prodiguer ses soins à cette résidence.

En fin de vie et en douleur, Lise Désy n’a pas pu recevoir d’injection de morphine pour la soulager, parce que le personnel de la résidence privée pour aînés (RPA) n’y était pas autorisé. La coroner Pascale Boulay s’est dite sans mot face à l’absurdité de ce constat .

Dans son rapport, Mme Boulay explique que le médecin de la RPA peut prescrire des injections de morphine, mais seulement après que la médication eut été autorisée par le personnel en RI du CISSS de l’Outaouais.

Pourquoi un traitement différent selon le type d’hébergement? se demande la coroner Boulay.

Sa fille et proche aidante n'a pas été mise au courant de cette particularité lorsqu’elle a choisi de ne pas transférer sa mère à l’hôpital pour sa fin de vie.

Julie Pagé, fille de Lise Désy

J'aurais dû être prévenue, j'aurais dû avoir toute l'information parce qu'il en manquait un gros bout. Ce manque d'information m'a privée de prendre une décision libre et éclairée , s’insurge Julie Pagé.

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, partage le même sentiment.

On n'a pas agi à cause de barrières technocratiques, bureaucratiques qui, à mon avis, auraient dû faire réagir des gens compétents, professionnels, qui étaient autour de ce dossier.

Là, personne n'a réagi. C'est la bureaucratie, la conformité plutôt que la générosité , a dit M. Brunet. C'est crasse comme fait et c'est troublant. Et je suis choqué de voir qu'on n'a pas plus de jugement.

Maltraitance et autres manquements soulignés

La coroner et la commissaire aux plaintes soulèvent également de nombreux manquements dans les semaines qui ont précédé la mort de Lise Désy.

On apprend dans le rapport de la commissaire aux plaintes que Lise Désy a aussi été victime de maltraitance par une préposée aux bénéficiaires de la Maison Bruyère. Des gestes ont été captés grâce à une caméra de surveillance cachée par Julie Pagé dans la chambre de sa mère.

Le rapport précise que la préposée en question a fait l’objet de mesures disciplinaires, mais qu’elle n’est plus à l’emploi de la résidence.

L'octogénaire qui souffrait de plusieurs problèmes de santé a été relocalisée en avril 2022 à la Maison Bruyère, après que la résidence Domaine Notre-Dame n’eut pas renouvelé son contrat avec le CISSS de l’Outaouais pour sa clientèle en RI .

Ce déménagement n’a pas été effectué selon les règles de l’art, selon la commissaire Marion Carrière, qui dénote notamment que certaines informations dans le dossier médical de Mme Désy n’étaient pas à jour.

Pour sa part, la commissaire aux plaintes Marion Carrière déplore notamment la maltraitance organisationnelle subie par l’octogénaire.

Lors de mon analyse, je constate que le fait que votre mère n’a pas reçu les soins adéquats en fin de vie, que les pratiques infirmières et du travailleur social n’ont pas respecté les normes, que les règles/protocoles en place n’ont pas été suivies, cela a causé préjudice à votre mère , écrit-elle dans son rapport.

Je peux confirmer que votre mère a subi de la maltraitance organisationnelle.

13 recommandations

Au total, 13 recommandations ont été formulées par la coroner Pascale Boulay (5 recommandations) et la commissaire aux plaintes (8 recommandations).

La coroner Boulay appelle notamment le CISSS de l'Outaouais à améliorer l’offre médicale pouvant être offerte dans un contexte de fin de vie ainsi qu'à donner des soins en RI semblables à ceux qui sont offerts en milieu hospitalier pour les personnes en soins palliatifs.

La coroner Pascale Boulay (Photo d'archives)

Me Boulay appelle aussi l’Ordre des infirmières à améliorer la prestation des soins aux patients en lien avec les manquements dans ce dossier.

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services, Marion Carrière, appelle quant à elle à revoir certaines pratiques ainsi qu'à développer des outils pour soutenir les intervenants.

Certaines recommandations ont déjà été mises en place par le CISSS de l'Outaouais. Toute possibilité d'amélioration dans nos procédures sera bien entendu mise en place afin de continuer d'assurer les meilleurs soins possibles aux usagers des milieux de vie intermédiaires ou privés, en collaboration avec les responsables de ses ressources , peut-on lire dans un courriel transmis à Radio-Canada.

En entrevue à Radio-Canada, le nouveau président-directeur général du CISSS de l'Outaouais, Marc Bilodeau, a transmis ses condoléances à la famille. Il s’est dit préoccupé et assure que les équipes du CISSS de l’Outaouais étudient les recommandations afin de les mettre en place.

Marc Bilodeau est le nouveau président-directeur général du CISSS de l'Outaouais.

Marc Bilodeau a indiqué qu’il souhaite modifier le système pour changer l'approche afin d'éviter que d'autres cas comme celui-ci ne se produisent.

Mon intention, c'est qu'on développe une méthode plus proactive de dépister les risques pour être capable d'améliorer la qualité avant que ça devienne une plainte , dit-il.

La Maison Bruyère n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue au moment d’écrire ces lignes.

